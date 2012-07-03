نقشه جامع و کامل از اراضی ملی تهیه شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن‌پور ظهر سه‌شنبه در نشست شورای حقوق بیت‌المال که با دستور حفاظت از اراضی ملی و دولتی و جلوگیری از زمین‌خواری در اداره کل دادگستری بوشهر تشکیل شد، اظهار داشت: در موضوع مبارزه با زمین‌خواران و صیانت از حقوق بیت‌المال باید به فکر پیشگیری باشیم تا اینکه بعد از بروز مشکلات به فکر مقابله بیافتیم.

وی با تاکید بر ضرورت پیشگیری از تضییع حقوق بیت‌المال بیان داشت: برای پیشگیری از دست‌درازی به حقوق بیت‌المال باید هماهنگ باشیم دستیابی به این مهم مستلزم تعامل و همکاری همه سازمان‌ها است.

دادستان بوشهر اضافه کرد: به افرادی که قصد دست‌درازی به حقوق بیت‌المال دارند اجازه نخواهیم داد تا به اهداف خود دست یابند و باید به خوبی در این زمینه تلاش کنیم تا بتوانیم پاسدار حقوق مردم باشیم.

وی به مصوبات جلسات قبل این شورا اشاره کرد و افزود: نقشه جامع و خوبی باید از اراضی ملی تهیه شود و متولیان اراضی نیز مشخص شوند تا معلوم باشد این اراضی در دست دولت است و یا متعلق به افراد خاص است که بتوانیم در صورت نیاز به انها مراجعه کنیم.

حسن‌پور خواستار تلاش مضاعف نهادهای متولی برای این منظور شد و افزود: به منظور صیانت از اراضی باید سرکشی‌های مستمر و مداوم صورت بگیرد تا طمع ورزان نتوانند به اهداف خود دست یابند و پیش از اینکه تصرف صورت بگیرد با انها برخورد شود.

وی ادامه داد: ما باید در صورت مشاهده تصرف به اراضی دولتی و حقوق بیت‌المال به عنوان مدعی‌العموم با این موارد برخورد کنیم و اجازه سوء استفاده را به هیچ کس ندهیم.

دادستان بوشهر خواستار برخورد جدی و شدید دادستان‌های استان با زمین خواران و متعرضان شد و گفت: برخی مسئولان سیاسی در این زمینه توجیه نیستند و در برخی موارد دخالت‌هایی در احکام قضائی دارند که باید از بروز چنین مواردی پیشگیری کرد.

وی به نقش کارشناسان در پیشگیری از بروز چنین مواردی اشاره کرد و بیان داشت: نظر خلاف برخی از کارشناسان باعث تضییع حقوق بیت‌المال می‌شود و باید این کارشناس‌ها شناسایی شوند و با انها برخورد شود.