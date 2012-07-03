محرومیت تکاب در عمران شهری برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده عصر سه شنبه در جریان بازدید از احداث کمربندی اصلی شهر تکاب با بیان اینکه این شهرستان دارای برخی کمبودها در عمران شهری است با بررسی مراحل مختلف عملیات اجرایی این پروژه، بر ضرورت تکمیل سریع و به موقع آن با استفاده از تمامی امکانات موجود تاکید کرد.

وی ادامه داد: در سالهای اخیر فعالیت های مناسبی در خصوص توسعه مناطق محروم استان به ویژه تکاب صورت گرفته است ولی باید حرکت محرومیت زدایی از مناطق کم برخوردار شتاب گرفته و شهرهایی نظیر تکاب به توسعه متوازن دست یابند.

رئیس شورای اسلامی شهر تکاب نیزدر این بازدید گفت: این پروژه هم اینک 70درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

حسین میکاییلی افزود: برای احداث کمربندی اصلی شهر تکاب تاکنون بیش از 11میلیارد و 780 میلیون ریال هزینه شده است.

استاندار آذربایجان غربی در بازدید از پروژه کمربندی اصلی شهر تکاب با تخصیص سریع اعتبار عمرانی ویژه به میزان شش میلیارد ریال برای تکمیل آن موافقت کرد.

با جذب این میزان اعتبار، عملیات احداث باند نخست مرحله سه کمربندی تکاب تکمیل و تا دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

برای تکمیل تمامی مراحل پروژه به طول هفت کیلومتر از هنرستان هدف تا ابتدای جاده بیجار اعتباری افزون بر80 میلیارد ریال مورد نیاز است.

با بهره برداری از این پروژه، حجم قابل توجهی از ترافیک شهری در تکاب کاهش یافته و تردد روان در خیابان های این شهر برقرار می شود.

عملیات اجرایی مرحله سوم احداث کمربندی اصلی تکاب حدفاصل هنرستان هدف و پایانه مسافربری این شهر از سال 74 آغاز اما در چند مرحله در این مدت به علت کمبود اعتبارات عمرانی متوقف شد.

شهر تکاب با مساحتی افزون بر دو هزار و 500هکتار در مسیر عبور و مرور و ورود و خروج اتوبوس‌ها، کامیون‌ها و خودروهای سنگین و نیز تریلرهای حامل قطعات کارخانه‌ای مورد نیاز شهرهای همجوار و مراکز استان‌های شمال غرب کشور قرار دارد که احداث نشدن و یا به تعویق افتادن عملیات تکمیل کمربندی اصلی این شهر خسارت های زیادی برای رانندگان و شهروندان به دنبال داشته است.