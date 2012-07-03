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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۵۲

صدر خبر داد:

سهم ایران در بازار سوخت رسانی کشتی ها 25 درصد افزایش می یابد

سهم ایران در بازار سوخت رسانی کشتی ها 25 درصد افزایش می یابد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم ایران در بازار سوخت رسانی کشتی ها در خلیج فارس و دریای عمان 25 درصد افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله صدر بعد از ظهر سه شنبه در همایش دریایی کشور که در بندر گلمانخانه ارومیه به مدت دو روز در حال برگزاری است افزود: در حال حاضر 25 درصد سهم بازار سوخت‌رسانی کشتی‌ها در خلیج فارس و دریای عمان به جمهوری اسلامی ایران تعلق دارد.

وی با بیان اینکه سهم ایران در بازار سوخت ‌رسانی کشتی‌ها به 50 درصد می‌رسد اظهار داشت: براساس برنامه‌ ریزی‌های انجام گرفته این میزان تا پایان برنامه پنجم توسعه به 50 درصد افزایش می‌ یابد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: 200 هزار دریانورد آموزش دیده در کشور مشغول فعالیت هستند که این دریانوردها گواهی‌نامه فعالیت دارند.

صدر با تاکید بر توسعه حمل و نقل مسافری در این زمینه، گفت: سال گذشته 10 میلیون نفر مسافر دریایی داشتیم که مسائل ایمنی آن‌ها مورد تاکید است.

وی به توسعه ناوگان دریایی کشور از محل وجوه اداره شده سازمان اشاره کرد و گفت: سال گذشته 22 شناور با مبلغ 274 میلیارد ریال به بهره ‌برداری رسید و تسهیلات ساخت 19 شناور و 22 دستگاه تجهیزات بندری به ارزش 840 میلیارد ریال پرداخت شد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به ظرفیت مسافری بنادر اشاره کرد و افزود: ظرفیت جابه‌جایی مسافر در حال حاضر 10 میلیون و 200 هزار نفر است.

کد مطلب 1641699

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