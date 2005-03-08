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۱۸ اسفند ۱۳۸۳، ۲۰:۲۲

دراظهاراتي مداخله جويانه مطرح گرديد ؛

بوش: ايران بايد نگراني هاي بين المللي را درباره برنامه هسته اي خود برطرف كند/ تهران بايد همگام با منطقه خاورميانه اصلاحات دمكراتيك را انجام دهد/ ايران و سوريه به حمايت از تندروها پايان دهند

رئيس جمهور آمريكا با متهم كردن ايران و سوريه به حمايت از كساني كه وي آنها را تندرو ناميد از اين دو كشور خواست به حمايتهاي خود پايان دهند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، رئيس جمهور آمريكا در سخنراني خود در دانشگاه دفاع ملي مدعي شد ايران و سوريه از بكارگيري جنايت به عنوان ابزار سياسي دست بردارند و به حمايت خود از گروه هاي تروريستي پايان دهند.

بوش ادعا كرد: سوريه و ايران تاريخ طولاني در حمايت از گروه هاي تروريستي كه درصدد انتشار بذرهاي دودستگي و هرج و مرج درخاورميانه هستند، دارند و احتمال زيادي وجود دارد كه اين استراتژي را بار ديگر در پيش بگيرند.

وي گفت : اكنون زمان آن رسيده است كه سوريه و ايران از بكارگيري جنايت به عنوان ابزار سياسي دست بردارند و به حمايت از تروريسم پايان دهند.

بوش همچنين تهران را به برطرف كردن نگراني ها درباره برنامه هسته اي خود و اجراي دمكراسي تشويق كرد.

رئيس جمهور آمريكا از ايران خواست نگراني هاي بين المللي را درباره برنامه هسته اي خود برطرف كند و اصلاحات دمكراتيك را در كشور پياده كند.

بوش در اين اظهارات مداخله جويانه گفت : به روزي چشم دوخته ايم كه ايراني ها در تغييراتي كه در منطقه اعمال مي شود شركت كنند و به روزي كه ملت ايران آزادانه زندگي كند، چشم دوخته ايم .

کد مطلب 164170

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