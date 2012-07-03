چالدران نقطه وحدت جهان اسلام و مسیحیت است

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا قلی پور بعد از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم که با حضور خلیفه ارامنه آذربایجان در فرمانداری چالدران برگزار شد افزود: قرار گرفتن یکی از معتبرترین کلیساهای جهان در شهرستان چالدران برکات فراوانی را از لحاظ جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.

وی به وحدت ادیان در یک نقطه مشترک که مقام قرب الهی است اشاره کرد و اظهارداشت: برگزاری هر چه باشکوهتر این مراسم مذهبی که گرامیداشت یک شخصیت بزرگ و خدایی در جهان مسیحیت است هیچ منافاتی با آیین و سنن اسلامی نخواهد داشت و باعث وحدت هرچه بیشتر اسلام و مسیحیت و کور شدن چشم دشمنان و تفرقه افکنان خواهد شد.

قلی پور در ادامه از برگزاری جلسات هماهنگی اولیه در چند روز اخیر خبر داد و گفت: تمهیدات لازم برای برگزاری هر چه باشکوهتر این مراسم مهم مذهبی اندیشیده شده است و دستگاههای اجرایی آماده همکاری کامل برای برگزاری این مراسم است.

در ادامه خلیفه ارامنه آذربایجان از قره کلیسا به عنوان یک جواهر ارزشمند در قلب جهان مسیحیت یاد کرد و گفت: تمام کلیساهای موجود در سطح جهان مهم و ارزشمند هستند ولی کلیسای طاطائوس ارزش و اهمیت والاتری در جهان مسیحیت دارد.

خلیفه گریگور جنیتچیان برگزاری با شکوهتر این مراسم بزرگ مذهبی را پاسخی محکم برای جوسازی های رسانه ای علیه مناسبات مذهبی در جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: در چند سال اخیر همگان شاهد برگزاری باشکوهتر و هماهنگتر این مراسم نسبت به سالهای گذشته بودیم و این نشان از داشتن جایگاه و احترام سایر ادیان در جمهوری اسلامی ایران است.

خلیفه ارامنه آذربایجان در ادامه از تعامل و همکاری دستگاه های اجرایی و در راس آن ستاد هماهنگی برگزاری بزرگترین مراسم مذهبی جهان مسیحیت در چالدران تقدیر کرد.