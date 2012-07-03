  1. ورزش
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۳۰

نقل و انتقالات لیگ دوازدهم/

مدافع پیشین پرسپولیس به تیم فوتبال نفت آبادان پیوست

مدافع پیشین پرسپولیس به تیم فوتبال نفت آبادان پیوست

نبی الله باقری‌ها مدافع پیشین تیم فوتبال پرسپولیس پس از توافق با تیم فوتبال صنعت نفت، به این تیم پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، نبی الله باقری‌ها یکی از سه مدافعی بود که مد نظر باشگاه صنعت نفت قرار داشت و در چند روز گذشته مذاکراتی با این باشگاه انجام داد. این بازیکن امروز و پس از توافق با صنعت نفت، به این تیم پیوست. باقری‌ها سابقه بازی در تیم‌های پرسپولیس، مس کرمان و شهرداری تبریز را دارد.

گفته می‌شود پیروز قربانی هم مذاکراتی را با باشگاه صنعت نفت انجام داده است و اگر مشکل خاصی پیش نیاید این بازیکن هم فصل آینده در آبادان بازی خواهد کرد.

تاکنون ابوذر رحیمی، مهدی دغاغله، دیگو ملو، مارکو شیمیچ و محمد مهدی الهایی به تیم فوتبال صنعت نفت پیوسته‌اند.

کد مطلب 1641702

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