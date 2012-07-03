مدافع پیشین پرسپولیس به تیم فوتبال نفت آبادان پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، نبی الله باقری‌ها یکی از سه مدافعی بود که مد نظر باشگاه صنعت نفت قرار داشت و در چند روز گذشته مذاکراتی با این باشگاه انجام داد. این بازیکن امروز و پس از توافق با صنعت نفت، به این تیم پیوست. باقری‌ها سابقه بازی در تیم‌های پرسپولیس، مس کرمان و شهرداری تبریز را دارد.

گفته می‌شود پیروز قربانی هم مذاکراتی را با باشگاه صنعت نفت انجام داده است و اگر مشکل خاصی پیش نیاید این بازیکن هم فصل آینده در آبادان بازی خواهد کرد.

تاکنون ابوذر رحیمی، مهدی دغاغله، دیگو ملو، مارکو شیمیچ و محمد مهدی الهایی به تیم فوتبال صنعت نفت پیوسته‌اند.