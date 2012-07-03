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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۲۶

برزگرزاده:

شرایط را برای ظهور حجت خدا فراهم کنیم

شرایط را برای ظهور حجت خدا فراهم کنیم

ابرکوه - خبرگزاری مهر: فرماندار ابرکوه، خودسازی، بصیرت و ژرف اندیشی در آیات نورانی قرآن کریم را زمینه ساز ظهور حجت خدا بر زمین ذکر کرد که همگان باید برای تحقق آن بکوشند.

اسماعیل برزگرزاده در آستانه فرارسیدن نیمه شعبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علاوه بر خودسازی، بصیرت و ژرف اندیشی در آیات قرآنی، گسترش فرهنگ علوی و ولایی، زمینه ساز ظهور حجت خدا در زمین است و همه باید در این راستا بکوشیم.

وی افزود: ظهور منجی عدالت گستر و رهایی بخش ملتها از یوغ ظلم و جور و فساد،بشارت تاریخی همه ادیان توحیدی، به انسان طالب حقیقت و عدالت است.

برزگرزاده عنوان کرد: این بشارت امید را در دل مظلومان و مستضعفان جهان زنده می کند تا فردایی روشن و عاری از ناراستی پیش روی جامعه بشری قرار گیرد.

وی یادآور شد: این مژده، مبتنی بر این حقیقت است که جدال تاریخی حق و باطل، سرانجام با ظهور موعود، رقم می خورد.

برزگرزاده افزود: این موعود در منابع گران سنگ ادیان توحیدی، به عدالت گستری، مهرورزی و یاری مظلومان، وصف و تصریح شده که از سلاله پاک نبی مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله (ص) است که مدینه فاضله بشری را با بهره گیری از آموزه های اصیل و متعالی اسلام ناب محمدی (ص) بنا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: شکی نیست که امروز بیش از هر زمان دیگر، بشری که حقوق و کرامت وی پایمال شده و می‌شود، نیازمند ظهور منجی عالم بشریت و شکل گیری حکومتی فراگیر است تابار دیگر رهبری جهان به دست بندگان صالح خداوند سپرده شود.

کد مطلب 1641707

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