شرایط را برای ظهور حجت خدا فراهم کنیم

اسماعیل برزگرزاده در آستانه فرارسیدن نیمه شعبان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علاوه بر خودسازی، بصیرت و ژرف اندیشی در آیات قرآنی، گسترش فرهنگ علوی و ولایی، زمینه ساز ظهور حجت خدا در زمین است و همه باید در این راستا بکوشیم.

وی افزود: ظهور منجی عدالت گستر و رهایی بخش ملتها از یوغ ظلم و جور و فساد،بشارت تاریخی همه ادیان توحیدی، به انسان طالب حقیقت و عدالت است.

برزگرزاده عنوان کرد: این بشارت امید را در دل مظلومان و مستضعفان جهان زنده می کند تا فردایی روشن و عاری از ناراستی پیش روی جامعه بشری قرار گیرد.

وی یادآور شد: این مژده، مبتنی بر این حقیقت است که جدال تاریخی حق و باطل، سرانجام با ظهور موعود، رقم می خورد.

برزگرزاده افزود: این موعود در منابع گران سنگ ادیان توحیدی، به عدالت گستری، مهرورزی و یاری مظلومان، وصف و تصریح شده که از سلاله پاک نبی مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله (ص) است که مدینه فاضله بشری را با بهره گیری از آموزه های اصیل و متعالی اسلام ناب محمدی (ص) بنا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: شکی نیست که امروز بیش از هر زمان دیگر، بشری که حقوق و کرامت وی پایمال شده و می‌شود، نیازمند ظهور منجی عالم بشریت و شکل گیری حکومتی فراگیر است تابار دیگر رهبری جهان به دست بندگان صالح خداوند سپرده شود.