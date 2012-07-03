به گزارش خبرنگار مهر، سیدابراهیم حسینی صبح سه شنبه در نخستین سمینار آموزشی معرفی خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران در خراسان شمالی افزود: این صندوق با هدف افزایش صادرات، بالا رفتن ضریب اطمینان فعالیت‌های صادراتی و نیز ضمانت مطالبات صادرکنندگان کالا و خدمات به خارج از کشور، تشکیل شده است.

وی فعالیت و تعامل اصولی این صندوق را سبب توسعه تجارت غیرنفتی کشور دانست و افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران یکی از گام‌های اساسی رسیدن به اهداف سند چشم انداز در حوزه صادرات کشور است.

در ادامه این سمینار رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان شمالی نیز گفت: این صندوق در راستای توسعه صادرات کشور با تمامی صادرکنندگان و فعالان این عرصه همکاری می‌کند.

محمد صمدی اظهار داشت: صندوق ضمانت صادرات ایران خدماتی چون ایجاد تسهیلات مورد نیاز برای توسعه و افزایش صادرات، تضمین اعتبار و سرمایه مورد نیاز برای خدمات صادراتی و ضمانت مطالبات صادر کنندگان کالا و خدمات به خارج از کشور را ارائه می‌دهد.

همچنین در ادامه این سمینار مدیر خسارت صندوق ضمانت صادرات ایران نیز اظهار داشت: این صندوق یکی از نهادهای حمایتی در زمینه توسعه صادرات کشور محسوب می‌شود.

پری میرزایی رضایی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران در سال گذشته 56 میلیارد و 860 میلیون تومان خسارت به صادرکنندگان ایران پرداخت کرده است.