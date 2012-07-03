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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۲۸

حسینی:

صندوق ضمانت صادرات باعث توسعه تجارت غیرنفتی کشور می‌شود

صندوق ضمانت صادرات باعث توسعه تجارت غیرنفتی کشور می‌شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: صندوق ضمانت صادرات سبب توسعه تجارت غیرنفتی کشور خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدابراهیم حسینی صبح سه شنبه در نخستین سمینار آموزشی معرفی خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران در خراسان شمالی افزود: این صندوق با هدف افزایش صادرات، بالا رفتن ضریب اطمینان فعالیت‌های صادراتی و نیز ضمانت مطالبات صادرکنندگان کالا و خدمات به خارج از کشور، تشکیل شده است.

وی فعالیت و تعامل اصولی این صندوق را سبب توسعه تجارت غیرنفتی کشور دانست و افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران یکی از گام‌های اساسی رسیدن به اهداف سند چشم انداز در حوزه صادرات کشور است.

در ادامه این سمینار رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان شمالی نیز گفت: این صندوق در راستای توسعه صادرات کشور با تمامی صادرکنندگان و فعالان این عرصه همکاری می‌کند.

محمد صمدی اظهار داشت: صندوق ضمانت صادرات ایران خدماتی چون ایجاد تسهیلات مورد نیاز برای توسعه و افزایش صادرات، تضمین اعتبار و سرمایه مورد نیاز برای خدمات صادراتی و ضمانت مطالبات صادر کنندگان کالا و خدمات به خارج از کشور را ارائه می‌دهد.

همچنین در ادامه این سمینار مدیر خسارت صندوق ضمانت صادرات ایران نیز اظهار داشت: این صندوق یکی از نهادهای حمایتی در زمینه توسعه صادرات کشور محسوب می‌شود.

پری میرزایی رضایی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران در سال گذشته 56 میلیارد و 860 میلیون تومان خسارت به صادرکنندگان ایران پرداخت کرده است.

کد مطلب 1641709

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