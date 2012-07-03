  1. بین الملل
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۱۷

تنش در روابط ترکیه و سوریه ادامه دارد

تنش در روابط ترکیه و سوریه ادامه دارد

فرماندهی نیروهای مسلح ترکیه از اعزام جنگنده های این کشور به مناطق جنوبی این کشور هم مرز با سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه السفیر، فرماندهی نیروهای مسلح ترکیه اعلام کرد که دیروز دوشنبه جنگنده های اف-16 ترکیه ای پس از مشاهده بالگردهای سوری در نزدیکی مرزها به منطقه اعزام شدند.

در بیانیه فرماندهی نیروهای مسلح ترکیه آمده است : 6 هواپیما به دنبال مشاهده بالگردهای سوری در جنوب ترکیه در استان "هاتای" به این منطقه اعزام شده اند که چهار فروند هواپیما از پایگاه" اینجرلیک" و دو فروند دیگر از پایگاه "باتمان" به هوا برخاسته اند.

شایان ذکر است که سوریه یک جنگنده ترکیه ای را اخیرا در آبهای منطقه ای سوریه سرنگون کرده بود.

کد مطلب 1641710

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