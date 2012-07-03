تنش در روابط ترکیه و سوریه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه السفیر، فرماندهی نیروهای مسلح ترکیه اعلام کرد که دیروز دوشنبه جنگنده های اف-16 ترکیه ای پس از مشاهده بالگردهای سوری در نزدیکی مرزها به منطقه اعزام شدند.

در بیانیه فرماندهی نیروهای مسلح ترکیه آمده است : 6 هواپیما به دنبال مشاهده بالگردهای سوری در جنوب ترکیه در استان "هاتای" به این منطقه اعزام شده اند که چهار فروند هواپیما از پایگاه" اینجرلیک" و دو فروند دیگر از پایگاه "باتمان" به هوا برخاسته اند.

شایان ذکر است که سوریه یک جنگنده ترکیه ای را اخیرا در آبهای منطقه ای سوریه سرنگون کرده بود.