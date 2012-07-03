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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۸

پس از 6 سال رکود؛

شرکت اروپایی طرح پتروشیمی اردبیل را اجرا می کند

شرکت اروپایی طرح پتروشیمی اردبیل را اجرا می کند

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرعامل پتروشیمی اراک و مجری طرح پتروشیمی اردبیل از اجرای پروژه ملی پتروشیمی اردبیل توسط یک شرکت اروپایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از این طرح در اردبیل اضافه کرد: برای اجرای پروژه با یک شرکت اروپایی عقد قرارداد شده و بزودی با تامین اعتبار لازم عملیات اجرایی آغاز می شود.

وی عدم تثبیت قیمت گاز در سالهای گذشته را عامل اصلی رکود شش ساله این پروژه دانست و از سرو سامان دادن پروژه های پتروشیمی اراک در کشور خبر داد و یادآور شد: پتروشیمی اردبیل الویت اول برای تکمیل است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس نیز از تبدیل اولویت وام پتروشیمی اردبیل از اولویت 2 به یک خبر داد و تصریح کرد: مسئولان صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ارزی این پروژه قول مساعد داده اند.

منصور حقیقت پور خواستار حمایت دولت از بخش تولیدی شد و ادامه داد: باید در بخش حاملهای انرژی واحدهای تولیدی تحت حمایت و پشتیبانی دولت قرار گیرند تا این واحدها با فعالیت بتوانند مشکل اشتغال استان را حل کنند.

پروژه پتروشیمی اردبیل از مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان بوده و تاکنون پس از شش سال این طرح کمتر از 10 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و هم اکنون نیز تعطیل است.
 
کد مطلب 1641713

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