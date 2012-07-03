شرکت اروپایی طرح پتروشیمی اردبیل را اجرا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از این طرح در اردبیل اضافه کرد: برای اجرای پروژه با یک شرکت اروپایی عقد قرارداد شده و بزودی با تامین اعتبار لازم عملیات اجرایی آغاز می شود.

وی عدم تثبیت قیمت گاز در سالهای گذشته را عامل اصلی رکود شش ساله این پروژه دانست و از سرو سامان دادن پروژه های پتروشیمی اراک در کشور خبر داد و یادآور شد: پتروشیمی اردبیل الویت اول برای تکمیل است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس نیز از تبدیل اولویت وام پتروشیمی اردبیل از اولویت 2 به یک خبر داد و تصریح کرد: مسئولان صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ارزی این پروژه قول مساعد داده اند.

منصور حقیقت پور خواستار حمایت دولت از بخش تولیدی شد و ادامه داد: باید در بخش حاملهای انرژی واحدهای تولیدی تحت حمایت و پشتیبانی دولت قرار گیرند تا این واحدها با فعالیت بتوانند مشکل اشتغال استان را حل کنند.

پروژه پتروشیمی اردبیل از مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان بوده و تاکنون پس از شش سال این طرح کمتر از 10 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و هم اکنون نیز تعطیل است.

