بانوان کونگ فو کار ابرکوهی کشوری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، چهار نفر از اعضای تیم فول کونگ فو بانوان شهرستان ابرکوه که به مسابقات انتخابی استان یزد به میزبانی شهر یزد اعزام شده بود به کسب عناوین برتر و مقام های نخست در رده های مختلف سنی نایل و به مسابقات کشوری راه یافتند.

این مسابقات در چهار رده سنی نو نهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به میزبانی شهر یزد برگزار شد و در پایان شاهد درخشش بانوان ابرکوهی بود.

کسب مقام اول در رده سنی نونهالان و در وزن 40 کیلو توسط زهرا جبرئیلی، مقام نخست در رده سنی نوجوانان و در وزن 90 کیلو توسط مینا یزدان پناه، مقام اول رده بزرگسالان در وزن 71 کیلو توسط مینا زارع زاده و کسب مقام قهرمانی در رده بزرگسالان و در وزن 58 کیلو توسط راحله فلاح زاده حاصل حضور کونگ فو کاران بانوی ابرکوه بود.

این تیم به سرپرستی و مربیگری خانم ها صدوقی پور و کارگر به این مسابقات اعزام شده بود.