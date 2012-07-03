به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد شئونات فرهنگی شهرسان افزود: جشن ویژه ولادت حضرت مهدی (عج) از منزلت و جایگاهی خاص برخوردار است و لازمه اش داشتنه احترام به امام زمان است.

وی اظهار داشت: با همکاری دستگاههای فرهنگی و ذیربط جشن میلاد مام زمان علاوه برای سطح شهر در روستاها و مساجد و تکایا نیز برگزار می شود.

وی عنوان کرد: برای پیشگیری از خرافه ها بسته های فرهنگی ویژه در اختیار بازاریان، نهادها و متولیان برگزاری جشن قرار گرفت تا شئونات اسلامی در جشن ها رعایت شود.

حجت الاسلام حسینی بیان داشت: در این جلسه عدم ورود موتورسواران به محدوده جشن ها، استفاده از سی دی های مجاز، برگزاری جشن میدانی ویژه در علی آبادکتول، آذین بندی مطلوب معابر و .. از جمله مصوبات بوده است.