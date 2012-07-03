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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۲۷

حجت الاسلام حسینی:

جشن های ویژه شعبان در علی آبادکتول ساماندهی می‌شود

جشن های ویژه شعبان در علی آبادکتول ساماندهی می‌شود

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی علی آبادکتول گفت: جشن های ویژه نیمه شعبان در شهرستان ساماندهی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد شئونات فرهنگی شهرسان افزود: جشن ویژه ولادت حضرت مهدی (عج) از منزلت و جایگاهی خاص برخوردار است و لازمه اش داشتنه احترام به امام زمان است.

وی اظهار داشت: با همکاری دستگاههای فرهنگی و ذیربط جشن میلاد مام زمان علاوه برای سطح شهر در روستاها و مساجد و تکایا نیز برگزار می شود.

وی عنوان کرد: برای پیشگیری از خرافه ها بسته های فرهنگی ویژه در اختیار بازاریان، نهادها و متولیان برگزاری جشن قرار گرفت تا شئونات اسلامی در جشن ها رعایت شود.

حجت الاسلام حسینی بیان داشت: در این جلسه عدم ورود موتورسواران به محدوده جشن ها، استفاده از سی دی های مجاز، برگزاری جشن میدانی ویژه در علی آبادکتول، آذین بندی مطلوب معابر و .. از جمله مصوبات بوده است.

کد مطلب 1641717

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