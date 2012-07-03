به گزارش خبرگزاری مهر، تیم سپاهان که در حال حاضر در اردوی ترکیه به سر می‌برد،‌ فردا چهارشنبه از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران در زمین کمپ گیزیلچه به مصاف کانستاناى رومانى می رود.

پیش از این طلایی پوشان دیدارهایی را با تیم های نفتچی آذربایجان، ولگای روسیه و زسکا صوفیه بلغارستان برگزار کرده بودند.

طلایی‌پوشان در اولین دیدار تدارکاتی خود در این اردو به مصاف نفتچی آذربایجان قهرمان لیگ این کشور رفتند و با نتیجه یک بر صفر مغلوب شدند.

این بازیکنان در دومین دیدار خود نیز به مصاف تیم ولگای روسیه از تیم‌های باسابقه این کشور رفتند و مقابل این تیم به تساوی یک بر یک دست یافتند.

سومین دیدار سپاهانی‌ها نیز با زسکا صوفیه بلغارستان برگزار شد که سپاهان در این دیدار با نتیجه سه بر صفر شکست خورد.

