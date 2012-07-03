مشاهده هفت مورد بیمار شبه وبا در قم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدیان ظهر سه شنبه در نشستی خبری که به مناسبت روز ملی مبارزه با بیماری های مشترک انسان و حیوان در محل مرکز بهداشت قم برگزار شد از مشاهده هفت مورد شبه وبا در قم در سال جاری خبر داد و افزود: تمامی این موارد شناسایی و درمان شدند.



وی ادامه داد: سال گذشته نیز تعداد 146 مورد شبه وبا و 135 مورد وبا در قم مشاهده شد که خوشبختانه این موارد شناسایی و درمان شدند و هیچ مورد مرگی در این زمینه نداشتیم.



رئیس مرکز بهداشت قم در خصوص تفاوت شبه وبا و وبا اظهار کرد: شبه وبا علایم خفیف تری نسبت به وبا دارد و عامل ایجاد کننده آن با وبا متفاوت است اما هشداری است که بعد از آن احتمال بروز وبا وجود دارد.



محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود برگزاری هشت جلسه جلسات کمیته التور (وبا)، برگزاری سمینار التور برای 150 نفر از پزشکان و پیراپزشکان، آموزش به بهگران کارخانه ها و مربیان بهداشت مدارس، آموزش پرسنل بهداشت محیط در خصوص طغیان های ناشی از آب و غذا و تهیه و توزیع تجهیزات و ملزومات نمونه برداری التور در سطح کلیه مراکز شهری و روستایی و بیمارستان ها و آزمایشگاه ها را از جمله اقدامات این مرکز در راستای مبارزه و پیشگیری با وبا اعلام کرد.



وی در خصوص نحوه اطلاع رسانی در مورد این بیماری نیز عنوان کرد: طراحی، تولید و توزیع 80 هزار بروشور، تهیه و نصب 200 تخته بنر در مراکز درمانی، حرم، جمکران و سطح شهر و تهیه سه هزار پوستر آموزشی در محوطه و سرویس های بهداشتی در اطراف حرم و جمکران را از جمله این اقدامات عنوان کرد.



رئیس مرکز بهداشت قم تحویل اقلام آموزشی التور به رابطین بسیج و ادارات، تهیه و ارسال پنج هزار نسخه کتاب سلامتی و سفر و 2 هزار نسخه تراکت التوربه هلال احمر برای توزیع در اکیپ های راهنمای زائر و هماهنگی با مسجد جمکران جهت پخش پیام های بهداشتی از سیستم رادیوی مسجد را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد.



محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده در خرداد ماه امسال گفت: سه هزار مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی حساس و فساد پذیر، 20 مورد بازرسی از اماکن عمومی و مراکز اقامتی، ارجاع 29 مورد پرونده تخلف به مراجع قضایی و 6 مورد پلمپ و تعطیلی مراکز و اماکن غیر بهداشتی از جمله این اقدامات بوده است.



وی انجام 6 مورد برخورد با دستفروشان دوره گرد، انجام 23 مورد نمونه برداری میکروبی از مواد غذایی و یک هزار و 200 مورد نمونه برداری میکروبی و کلرسنجی از شبکه های توزیع آب شهری و روستایی، مخازن و استخرهای شنا را از دیگر اقدامات انجام شده طی ماه گذشته برشمرد.