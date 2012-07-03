اسامی بازیکنان پیشکسوتان اصفهان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رضا یزدان پرست پیرامون چگونگی صود اصفهان به مرحله نهایی مسابقات پیشکسوتان گفت : پس از کسب 7 امتیاز به عنوان تیم اول به همراه خوزستان به مرحله دوم رقابتها صعود کردیم و در این مرحله در دو دیدار رفت و برگشت ایلام را بردیم و برای برگزاری مسابقات در مرحله سوم به مازندران رفتیم و از این گروه که تیم های تهران ، مازندران و گیلان نیز در آن حضور داشتند به عنوان تیم اول به مرحله نهایی صعود کردیم .

سرپرست تیم پیشکسوتان افزود : مسعود تابش ، احمد جفاری ، محسن یزدخواسی ، محمد علی قاسمی ، رسول دهقانی ، جمشید غیور ، محمد دینلی ، محمد رضا زکی زاده ، بهرام چرخابی ، مصطفی میرقادری ، غلام حسین نظری ، محسن بی غم ، بیژن آقایی ، عباس سروری ، بهمن مرادی ، علیرضا مستحفضیان ، محمود پوری عطار ، حسن حاج رسولی ها ، منصور ابراهیم زاده ، اصغر مهدی پور ، حمید معماریان ، عباس سیمکانی ، حسین طلاکش ، سعید اورنگی ، امیر هوشنگ فولاد گر ، احمد ترکان ، حسن علی زارعان محمود صادقی و خسرو رامفر بازیکنان تیم پیشکسوتان را در مرحله نهایی این مسابقات تشکیل می دهند .

مسابقات پیشکسوتان در سطح نازلی انجام می شود

بازیکن تیم اصفهان برگزاری مسابقات پیشکسوتان را مستلزم تقویم ورزشی منظم دانست.

مسعود تابش بازیکن اسبق تیم سپاهان و تیم ملی، برگزاری مسابقات پیشکسوتان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: برگزاری این نوع مسابقات باید منظم و دارای تقویم باشد در حالی که به نظر می رسد می خواهند به هر نحوی فقط این مسابقات را برگزار کند.

بازیکن تیم پیشکسوتان اصفهان با اشاره به اینکه پیشکسوتان نیاز دارند به این مسابقات بها داده شود افزود: مسابقات پیشکسوتان در سطح نازلی انجام می گیرد و زمین ها و قضاوت ها نامناسب است در حالی که شان پیشکسوتان بیشتر از اینهاست.

وی حمایت های فدراسیون از پیشکسوتان فوتبال را در حد صفر دانست و تصریح کرد: اصلا فکر نمی کنم فدراسیون از برگزاری این مسابقات با خبر باشد.

مسعود تابش اظهار داشت: در تیم ملی فقط پیشکسوتان تهرانی دیده می شوند در حالی که خیلی از شهرستانی ها شایسته تر هستند و با این اوصاف باید بگویم تیم ملی نگاه انحصاری به پایتخت دارد.

بازیکن سالهای دور تیم سپاهان، چرخابی را از زحمت کشان فوتبال اصفهان دانست و خاطرنشان کرد: به هر جهت ایشان یک مسئولیتی را قبول کرده که هیچ سودی در آن نیست و من نظر مثبتی درباره ایشان دارم .

وی ادامه داد: بازیکنانی که در این مسابقات شرکت می کنند باید دارای سابقه درخشان فوتبالی باشند و تنها به صرف اینکه در زمان‌های دور بازی می‌کردند نمی توان به آنها پیشکسوت فوتبال گفت.