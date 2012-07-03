میرسیدعلی همدانی قسمتی از هند را تغییر داد/ زبان، رابطه ایران و هند را قوت بخشیده است

به گزارش خبرنگار مهر، پرفسور شریف حسین قاسمی در همایش ملی بررسی پیوندهای فرهنگی و ادبی ایران و هند با تأکید بر جایگاه استان همدان در دانشگاه بوعلی سینا افزود: افراد برجسته بسیاری از همدان به کشورهای اسلامی به خصوص هند سفر کرده اند.

وی با بیان اینکه میر سیدعلی همدانی و عین القضات همدانی از جمله این شخصیت ها هستند، افزود: در حال حاضر باید مشخص شود که این افراد قبل از مراجعت به هند چه کارهایی در ایران انجام داده اند.

وی با بیان اینکه در این زمینه تحقیق و تفحص بسیاری انجام شده اما تاکنون منبع و مأخذی برای اثبات یافته ها وجود ندارد، گفت: زبان، رابطه دو کشور ایران و هند را قوت بخشیده و باید این روابط را گسترش داد.

وی با تأکید بر اینکه این دو کشور در سیاست با هم اختلاف دارند ولی در زبان نه، افزود: روابط بین ایران و هند از زبان و ادبیات فارسی شکل گرفته بنابراین بهترین روابط از طریق زبان صورت می گیرد.

این دانشمند هندی عنوان کرد: در گذشته های دور وقتی فارسی زبانان به هند رفتند اصلا تأکید بر آموزش زبان فارسی نداشتند ولی مردم هند این استعداد را یافتند که به زبان فارسی صحبت کنند و روابط دو کشور گرمتر شد.

وی در خصوص ترجمه های کتاب های هندی به زبان فارسی گفت: تعداد زیادی از کتاب ها در هند به زبان فارسی ترجمه شد و این در حالی است که در ایران چنین کاری انجام نشد و زبان فارسی گسترش یافت.