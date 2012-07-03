ایوب دواتگر ظهیری امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور اعضای هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان در شهرستان ممقان، اظهار داشت: به دعوت آقای حسین آقادخت، رئیس تربیت بدنی شهرستان ممقان صبح امروز جلسه ای را در این شهرستان داشتیم که طی آن مقرر شد در آینده ای نزدیک یک پیست مجهز موتورسواری در ممقان احداث شود.

وی افزود: به همراه رئیس تربیت بدنی شهرستان ممقان و نماینده شهرداری این شهرستان، از چند مکان جهت احداث پیست موتورسواری بازدید کردیم که در نهایت مکانهای به لحاظ فنی مناسب، مورد تائید قرار گرفت تا در آینده ای نزدیک این پیست جهت برگزاری مسابقات موتورسواری احداث و مورد بهره برداری قرار گیرد.

ظهیری در ادامه به توافق جهت تعامل بیشتر هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان با کانون جهانگردی و ایرانگردی اشاره کرد و گفت: طی جلسه ای که دیروز با آقای صمد غلامحسنی مسئول کانون جهانگردی و ایرانگردی شعبه تبریز داشتیم، مقرر شد که همکاری و تعامل دو طرف با یکدیگر بهتر و بیشتر از قبل باشد و در این راستا این کانون در خصوص صدور گواهینامه رانندگی بین المللی و پلاکهای ترانزیت با هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان همکاری کند.

وی افزود: علاوه بر این، طی صحبتهایی که با مسئول کانون جهانگردی و ایرانگردی شعبه تبریز صورت گرفت، مقرر شد بر اساس برنامه های هیئت استان، این کانون در مسابقات برون مرزی نیز حامی هیئت باشد.

سرپرست هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی آذربایجان شرقی همچنین از تعامل خوب این هیئت با بسیج ورزشکاران استان خبر داد و یادآور شد: بر اساس هماهنگی های صورت گرفته شده با آقای عباس برپور مسئول بسیج ورزشکاران استان، برنامه های آموزشی مختلفی با مشارکت بسیج ورزشکاران از سوی هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: برگزاری کلاسهای آموزشی برای داوران و موتورسواران، استفاده مشترک از پیستهای موتورسواری و تعامل بیش از پیش از جمله برنامه های مدنظر هیئت دوچرخه سواری با مشارکت بسیج ورزشکاران استان می باشد.

ظهیری در ادامه به معرفی و انتصاب نایب رئیس آقایان هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان اشاره کرد و گفت: در ادامه برنامه های هیئت استان جهت تقویت بخش نیروی انسانی و به کار گماردن افراد متعهد و متخصص، آقای مهرداد عزبدفتری به عنوان نایب رئیس آقایان هیئت معرفی و منصوب شد.

وی افزود: به زودی نایب رئیس بانوان هیئت نیز معرفی و منصوب خواهد شد.