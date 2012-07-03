گسترش فولاد به فعالیت خود در لیگ دسته اول فوتبال ادامه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار اخباری مبنی بر فروش سهمیه لیگ یکی هر دو تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز و گسترش فولاد سهند، روابط عمومی باشگاه گسترش فولاد امروز سه شنبه با اعلام خبر فروش سهمیه تیم گسترش فولاد سهند از ادامه فعالیت تیم گسترش فولاد تبریز در لیگ یک خبر داد.

در این خصوص غلامرضا سمندر مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد تبریز نیز در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که بر اساس تصمیمات هیئت مدیره این باشگاه، گسترش فولاد به تیمداری خود در رقابت های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور ادامه خواهد داد.

وی افزود: در راستای اجرائی شدن تصمیمات هیئت مدیره باشگاه گسترش فولاد تبریز نسبت به آماده سازی تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه جهت حضور در لیگ یک اقدام فوری صورت خواهد گرفت.

به گفته سمندر، دور جدید تمرینات تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز طی روزهای آینده زیر نظر هادی برگی زر از سر گرفته خواهد شد.

