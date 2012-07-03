رشد دو برابری بیماران مبتلا به تب مالت

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کریمی بعد از ظهر سه شنبه در دومین کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کردستان در سنندج اظهار داشت: متاسفانه با وجود هشدارهای فراوان در خصوص بیماری های مشترک بین انسان و دام و طیور سال گذشته شاهد دو برابر شدن ابتلا به بیماری تب مالت در شهرستان بانه بودیم.

وی افزود: خوشبختانه در سال 90 هیچگونه مرگ و میری بر اثر این بیماری در این شهرستان اعلام نشد و با کنترل به موقع این بیماری از افزایش بیشتر آن جلوگیری شد.

رئیس مرکز بهداشت و درمان بانه در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نابسامان شبکه فاضلاب شهری در سطح این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: در بسیاری از موارد به دلیل عدم وجود شبکه فاضلاب شهری، فاضلاب ها به حاشیه رودخانه های سطح شهرستان بانه سرازیر می شوند.

کریمی یادآور شد: در روستاهای اطراف شهرستان بانه نیز شبکه فاضلاب و آب آشامیدنی وجود ندارد و اهالی روستاها از چاه های آبی استفاده می کنند که پس از نمونه گیری از 186 مورد آنها 111 مورد آن آلوده و غیر قابل شرب اعلام شد.

وی حاشیه نشینی در شهر بانه، عدم وجود شبکه آب آشامیدنی در مجتمع های تجاری، جایگاه نامناسب دفن زباله، عدم وجود سردخانه مناسب در پزشکی قانونی و قاچاق مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و دارویی غیر مجاز را از دیگر مشکلات این شهرستان عنوان کرد.

جمع آوری 150 واحد عرضه مرغ زنده در بانه

همچنین فرماندار شهرستان بانه در این نشست گفت: در راستای جلوگیری و مقابله شیوع بیشتر بیماری تب مالت در بین اهالی این شهرستان از فعالیت 150 واحد عرضه مرغ زنده در سطح بانه جلوگیری شد.

مسعود منصوری افزود: علیرغم قول های مساعد مسئولان استانی و مصوبات سفرهای هیئت دولت برای حل معضل شبکه فاضلاب شهرستان بانه تاکنون هیچگونه اعتباری برای این مشکل تخصیص نیافته است.

وی اظهار داشت: حل معضل فاضلاب و شبکه فاضلاب شهرستان بانه یکی از اولویت های کاری مدیران این شهرستان بوده و نیازمند همکاری و حمایت بیشتر مدیران استانی را می طلبد.

فرماندار بانه ادامه داد: فاضلاب های ورودی شهر بانه و روستاهای اطراف این شهرستان نیازمند ساماندهی است چرا که با این وضعیت آب سد مخزنی بانه آلوده می شود.

منصوری در بخش پایانی سخنان خود از تلف کردن هزار و 103 قلاده سگ ول گرد طی سال 90 و 91 در سطح شهر و روستاهای شهرستان بانه خبر داد و بیان کرد: 438 قلاده در سال 90 و 79 قلاده در سال جاری در سطح شهر بانه و 586 قلاده نیز در سطح روستاهای این شهرستان تلف شد.