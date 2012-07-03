آب آشامیدنی سقز آلودگی میکروبی ندارد/دفن زباله خطری برای سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، کریم افشاریان بعد از ظهر سه شنبه در دومین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کردستان در سنندج اظهار داشت: به دلیل بسته شدن جلبک در کف سدها و حاشیه رودخانه ها، آب آشامیدنی شهرستان سقز بو و طعم نامطلوبی دارد اما از نظر آلودگی میکروبی کاملا سالم و قابل شرب است.

وی افزود: در آخرین نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان سقز با روسای آب و فاضلاب این شهرستان نتایجی خوبی به دست آمد و به زودی این معضل بر طرف می شود.

فرماندار سقز در بخش دیگری از سخنان خود به دفن نامناسب و غیر اصولی زباله در این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه تاکنون علیرغم جلسات متعدد و راهکارهای ارائه شده نتوانسته ایم کاری از پیش ببریم و متاسفانه وضعیت نامطلوبی را در این رابطه شهروندان سقزی متحمل شده اند.

افشاریان یادآور شد: عدم جایگاه مناسب برای دفن زباله و از سویی دیگر ورود فاضلاب ها و پسماندهای شهری و روستایی به حریم رودخانه ها باعث آلودگی در برخی از مناطق شهری و حاشیه رودخانه ها شده است.

وی در ادامه گفت: تاکنون بیش از 15 میلیارد تومان برای رفع این معضل هزینه شده است اما هنوز هم با مشکلات عدیده ای در این باره مواجه هستیم و نیاز است مسئولان استان توجه و نگاه ویژه ای به رفع این مشکل داشته باشند.

دفن زباله سلامت شهروندان را به خطر می اندازد

رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان سقز نیز در این جلسه طی سخنانی بیان کرد: دفن غیر اصولی زباله و فضولات حیوانی سلامت شهروندان را به خطر می اندازد.

فیض الله گلکار اظهار داشت: متاسفانه جایگاه و محل مناسبی برای دفن زباله های شهری و پسماندها در اطراف شهرستان سقز وجود ندارد و دفن این فضولات در نزدیکی ورودی شهر باعث ایجاد خطراتی برای مردم این شهرستان می شود.

وی افزود: عدم وجود شبکه فاضلاب شهری در سطح سقز نیز یکی دیگر از مشکلات جدی این شهرستان است که باعث آلودگی در بسیاری از نقاط و حاشیه رودخانه ها می شود.

رئیس مرکز بهداشت و درمان سقز در بخش دیگری از سخنان خود به گزش مردم روستاهای این شهرستان توسط سگ های ولگرد اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته 125 مورد گزش در این شهرستان اعلام شد.

گلکار در پایان یادآور شد: بیشتر موارد اعلام شده در روستاهایی عنوان شده است که فاقد دهیاری هستند و به همین منظور از مدیران استان و مسئولان اجرایی شهرستان سقز خواست تا برای جلوگیری و تکرار از چنین حوادثی راهکارهای عملی ارائه دهند.