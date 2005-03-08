لندن از فشارهاي فرانسه و آمريكا بر سوريه حمايت مي كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، اين همپيمان سرسخت آمريكا در تهاجم وحشيانه به عراق دراستراسبورگ گفت : لندن به عقب نشيني سريع سوريه تمايل دارد نه به خروج تدريجي سوريه از لبنان .

وي با بيان اينكه ما به طورموثر از موضع آمريكا و فرانسه در اين مساله (فشار بر سوريه ) حمايت مي كنيم، افزود : سوريها بايد از لبنان عقب نشيني كنند چرا كه اين امربه نفع مردم لبنان و سوريه است .

فرانسه وآمريكا ازتعهد سوريه براي جابجايي نيروهاي خود در لبنان ابرازنارضايتي كردند و روز گذشته با دخالت مستقيم در امور داخلي لبنان مجددا فشارهاي خود را برسوريه براي خارج كردن فوري و سريع نيروهاي سوريه از لبنان تشديد كردند.

سوريه روزگذشته (دوشنبه) قول داد نيروهاي خود را تا پايان ماه جاري به دره بقاع منتقل كند اما عقب نشيني سريع را كه آمريكا و فرانسه مي خواستند را اعلام نكرد.