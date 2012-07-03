بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) ایرانشهر مجهز به دستگاه اکسیژن ساز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امین شهرکی اظهار داشت: این دستگاه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 30 میلیون ریال خریداری و در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) ایرانشهر نصب شد.

وی با بیان اینکه اقدامات اولیه از قبیل لوله کشی تمام بخش ها قبل از راه اندازی این دستگاه انجام شده است، گفت: پس از بهره برداری این دستگاه در تمام بخش های بیمارستان اکسیژن به صورت آماده خواهیم داشت.

وی به سیستم قبلی اکسیژن رسانی از طریق سیلندر اشاره کرد و افزود: با نصب این دستگاه دیگر مشکلی در خصوص اکسیژن مورد نیاز بیمارستان نخواهیم داشت.

بیماران ام اس داروی خود را با هزینه کمتر دریافت می کنند

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی زاهدان بیان داشت: افراد مبتلا به ام اس که بیماری آنان توسط کمیته ام اس این دانشگاه تایید شده باشد می توانند داروی مورد نیاز خود را با مراجعه به داروخانه ویژه دانشگاه با پرداخت 10 درصد از نرخ آن تهیه کنند.

مصطفی دهمرده ای گفت: کمیته ام اس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان شامل دو پزشک متخصص است که افراد پس از تشخیص اولیه بیماری ام اس به این کمیته معرفی می شوند تا بیماری آنان مورد تایید قرار گیرد.

وی بیان کرد: اعضای این کمیته پس از بررسی وضعیت بیمار و تشخیص نهایی بیماری ام اس، بیمار را برای دریافت داروی مخصوص ام اس به داروخانه معرفی می کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون 171 مورد بیماری ام اس توسط این کمیته تائید شده است، افزود: بیماری ام اس اگر در مراحل اولیه تشخیص داده و به موقع دارو توسط بیمار مصرف شود از پیشرفت بیماری به مراحل بعدی آن جلوگیری خواهد شد.

اجرای عملیات تکمیلی محور روستایی اسفند

معاون راه روستایی راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با هدف بهره ‌مندی روستاییان از راه مناسب عملیات تکمیلی احداث محور روستایی اسفند در حال انجام است.

بشیر احمد ستوده گفت: راه روستایی اسفند به طول کلی 24 کیلومتر است که تاکنون 20 کیلومتر آن آسفالت و احداث پل فلزی شامل سه دهانه 45 متری آن از سال 89 آغاز شده که در هنگام بارندگی نقش بسزایی در جلوگیری از قطع مسیر دارد.

وی با اشاره به عملیات در حال اجرا و باقیمانده پل شامل احداث دستک‌ ها و دیوارهای حائل افزود: سازه‌ های این پل به اتمام رسیده و آماده نصب سازه ‌های فلزی است که برای تکمیل پل و چهار کیلومتر باقیمانده محور نیاز به سه میلیارد تومان اعتبار است.

وی بیان داشت: با توجه به مرکزیت جمعیتی، اجتماعی و کشاورزی روستای اسفند و نیز احداث محور و همچنین ادامه آن به سمت روستای رمشک در استان هرمزگان و زبرینگ نیکشهر ارتباطات فرهنگی و عرضه محصولات کشاورزی سهم بسزایی در اشتغالزایی روستاییان خواهد داشت.

معاون راه روستایی راه و شهرسازی جنوب سیستان ‌و بلوچستان گفت: با احداث این محور چهار روستا با هزار و 500 خانوار به صورت مستقیم و 20 روستا با سه هزار و 200 خانوار به صورت غیرمستقیم از این محور بهره‌ مند خواهند شد.

وی افزود: پیشرفت فیزیکی محور 85 درصد بوده و تاکنون یک میلیارد تومان برای ساخت پل هزینه شده است.

افتتاح دفتر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) در دلگان

در آستانه ولادت پر برکت امام عصر (عج)، با حضور قائم مقام بنیاد مهدویت سیستان و بلوچستان، دفتر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) در شهرستان دلگان افتتاح و به بهره ‌برداری رسید.

در این مراسم که فرماندار و مسئولان فرهنگی شهرستان دلگان حضور داشتند بر لزوم فعالیت‌ ها و نهادینه کردن ترویج فرهنگ مهدویت تاکید شد.

در پایان این مراسم پیرامون جشن ‌های دهه ولایت و چگونگی اجرا شدن جشن ‌ها به بهترین شکل ممکن در راستای موازین شرعی رهنمودهای لازم انجام شد.

برگزاری اردوهای طرح ولایت در سیستان و بلوچستان

مسئول تربیت و آموزش بسیج سازمان بسیج دانشجویی سپاه سیستان و بلوچستان بیان داشت: اردوهای طرح ولایت ویژه دانشجویان بسیجی با شرکت بسیجیان استان در ماه مبارک رمضان در مشهد مقدس برگزار می ‌شود.

محمد رضا بختیاری گفت: این اردوها با بیان مباحث علمی آموزشی به ویژه آموزش مبانی اندیشه اسلامی در سه سطح آموزشی، مقدماتی و تکمیلی برگزار می‌ شود.

وی افزود: سطح اول این طرح در هفته بسیج و با شرکت بیش از 300 دانشجوی بسیجی خواهر و برادر در مرکز استان برگزار شده که منتخبان، دانشجویان ممتاز و نخبه در این سطح برای گذراندن سطح دوم که مرحله آموزشی است در ماه مبارک رمضان به مدت 30 روز این دوره را سپری خواهند کرد.

وی اظهار داشت: سطح سوم طرح تکمیلی است و تعداد 30 دانشجو برای رقابت در این مباحث برای شرکت در مرحله کشوری اعزام و در پایان به منتخبان، گواهی پایان دوره و طرح را که معادل مدرک حوزه علمیه قم است به دانشجویان اعطا می ‌شود.

برگزاری اردوهای جهادی توسط پزشکان بسیجی در کنارک

فرمانده حوزه سید الشهدا کنارک گفت: در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری با به کارگیری جوانان و بسیجیان و غنی‌ سازی اوقات فراغت آنان اردوهای جهادی در این شهرستان آغاز شد.

جواد علی ‌دادی افزود: امسال سپاه پاسداران کنارک 120 نفر از بسیجیان را در قالب اردوهای جهادی 15 روزه و 800 نفر از بسیجیان را در قالب اردوهای یک روزه به مناطق محروم اعزام خواهد کرد.

وی بیان داشت: علاوه بر این تعداد، پنج پزشک و پرستار به مدت 15 روز به معالجه و درمان رایگان بیماران در 10 روستای محروم این شهرستان می‌ پردازند.