به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رسول ابراهیمیان بعدازظهر سه‌شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار خوبی در راستای بهبود وضعیت خدمات اموزشی در حوزه‌های علمیه صورت گرفته است.

وی به برخی از خدمات صورت گرفته برای بهبود وضعیت اموزشی در این حوزه‌ها اشاره کرد و بیان داشت: مدیریت حوزه‌های علمیه به صورت منطقه‌ای و یکسان‌سازی متون درسی حوزه علمیه خواهران برخی از کارهای صورت گرفته است.

معاون امور شهرستان‌های حوزه علمیه خواهران کشور از فعالیت 331 حوزه علمیه مربوط به خواهران در سطح کشور خبر داد.

وی ادامه داد: تاسیس مدیریت‌‌های استانی برای تمرکززدایی از مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران کشور، تسریع در انجام امور و افزایش نظارت بر مدارس علمیه خواهران از مهمترین برنامه‌های ما در حوزه‌های علمیه خواهران است.

ابراهیمیان اضافه کرد: سطح علمی و تکالیف در حوزه‌های علمیه برادران مشخص است ولی در حوزه علمیه خواهران هدف چیز دیگری است؛ با وجود اینکه طلاب در حوزه‌های علمیه خواهران می‌توانند به درجات علمی بالا برسند ولی هدف اصلی این امر نیست

وی با اشاره به مصوبات شورای عالی حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: مدیریت‌های استانی حوزه علمیه خواهران برای سامان‌‌دهی حوزه‌های علمیه استانی، توزیع مطلوب آموزش حوزوی، توسعه نظارت بر واحدهای آموزشی، پژوهشی و مراکز حوزوی، رفع مشکلات ناشی از پراکندگی واحدهای حوزوی و استفاده بهینه از فرصت‌‌های به ‌وجودآمده در سراسر کشور ایجاد می‌شوند.

ابراهیمیان به بیان برخی از ویژگی‌های شخصیتی مدیر سابق حوزه علمیه خواهران بوشهر اشاره کرد و افزود: حجت‌الاسلام جواد اسماعیل‌نیا زحمات بسیار زیادی برای این حوزه کشیدند که شایسته تقدیر است.

وی ادامه داد: حجت‌الاسلام یوسف جمالی مدیر جدید حوزه علمیه خواهران استان بوشهر نیز از نیروهای توانمند است که امیدواریم در این پست بتواند منشا خدمات شایسته‌ای باشد

در این آئین حجت‌الاسلام یوسف جمالی به عنوان مدیرحوزه علمیه خواهران استان بوشهر انتخاب و از خدمات حجت‌الاسلام جواد اسماعیل نیا قدردانی شد.