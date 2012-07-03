دو برابر شدن مالیات در ژاپن دولت را به دردسر انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت، اختلاف بر سر افزایش دو برابری مالیات بر ارزش افزوده در ژاپن نخست وزیر این کشور را با چالش جدیدی روبرو کرد.

بر این اساس با بی نتیجه ماندن مذاکرات مخالفان اجرای این تصمیم، "ایشیرو اوزاوا" رهبر سابق حزب دموکراتیک ژاپن از ائتلاف حاکم خارج شد. اوزاوا از جمله مخالفان سرسخت اجرای سیاستهای مالیاتی جدید دولت ژاپن است.

بدنبال اقدام این سیاستمدار بانفوذ نیز 49 نماینده پارلمان و سنا خروج خود از این ائتلاف و قصدشان برای تاسیس حزبی جدید را اعلام کردند.

هر چند حزب حاکم دموکراتیک ژاپن همچنان بیشترین کرسی ها را در پارلمان دارا است، اما با اتفاق اخیر موقعیت رهبر آن نودا با تزلزل روبرو شده و حتی بیم سقوط دولت وی در صورت ادامه این اختلافات می رود.

گفتنی است دولت ژاپن قصد دارد به منظور بازپرداخت بخشی از بدهی های خود تا سال 2015 میزان مالیات بر ارزش افزوده را به صورت پلکانی از 5 درصد به 10 درصد افزایش دهد.