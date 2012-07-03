به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی علیخانی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات بنیاد نخبگان استان برگزار شد، اظهار داشت: جشنواره منطقه ای اختراعات البرز با حضور استان های تهران و استان قزوین به میزبانی استان البرز برگزار می شود.



وی با اشاره به اینکه تلاشمان استفاده از پتانسیل مخترعان البرزی است، اضافه کرد: اولین قدم در این راستا میزبانی این جشنواره بود که متقاضی زیادی داشت ولی سرانجام توانستیم میزبانی این جشنواره را بگیریم.



رئیس بنیاد نخبگان استان البرز اضافه کرد:‌ بنیاد نخبگان نوپا است که در 18 دی ماه سال گذشته با 5 کارمند و یک میز کارش را شروع کرد.



وی افزود: 800 مخترع در این سه استان شناسایی شده اند که دارای شرایط لازم برای شرکت در این جشنواره هستند که تا کنون بیش از 400 نفر در سایت ثبت نام اولیه و اعلام آمادگی کرده اند.



رئیس بنیاد نخبگان استان البرز گفت: ‌تا کنون حدود 360 مخترع از سه استان تهران، البرز و قزوین ثبت نام کرده اند که این افراد دارای شرایط لازم بوده اند.



علیخانی ادامه داد: زمان ثبت نام از 23 خرداد ماه سال جاری رسماً آغاز شده است تا 13 تیرماه سال جاری یعنی تا ساعت 30 بامداد امروز مهلت ثبت نام دارند.



وی اظهار داشت:‌ ارزیابی اولیه توسط هیئت داوران انجام شده است که کار داوری در حین ثبت نام تا 17 تیرماه ادامه خواهد داشت و 18 تیرماه لیست نهایی ارائه می شود.



97 نخبه البرزی در جشنواره منطقه ای اختراعات شرکت کرده است



رئیس بنیاد نخبگان استان البرز از شرکت 97 نخبه البرزی در جشنواره منطقه ای اختراعات خبر داد و اضافه کرد: از این 400 نفر حدود 97 مخترع البرزی هستند.



علیخانی در خصوص زمان و مکان این جشنواره افزود:‌ مکان این جشنواره در سالن یک هزار و 900 نفری موسسه اصلاح و نهال بذر از 27 تا 29 تیرماه سال جاری طی روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه برگزار می شود.



رئیس بنیاد نخبگان استان البرز گفت: در این سه روز 15 تا 20 هیئت داور از مدرسین و اساتید برجسته دانشگاه ها و موسسات تحقیقات و پژوهشی برای داوری اختراعات حضور دارند.

