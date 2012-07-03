مدیرکل ارشاد البرز با هنرمندان انجمن سینمای جوان استان دیدار کرد

به گزارش خبرنگارمهر، شامگاه سه شنبه مجتبی ابراهیمی در محل انجمن سینمای جوان استان حضور پیدا کرد و پای دغدغه های هنرمندان این انجمن نشست.

هنرمندان انجمن سینمای جوان استان درکنارمحمد حسین عابدی سرپرست این انجمن محمد جواد عابدی در این دیدار ضمن طرح دغدغه های خود عنوان کردند که انجمن سینمای جوان به بدنه بخش دولتی متصل است و اداره کل ارشاد نیز به عنوان اصلی ترین دستگاه مرتبط با این انجمن می بایست درجهت رفع مشکلات این هنرمندان اقدام نماید.

این هنرمندان با اشاره به بودجه تخصیصی در استان تهران که صرف ساخت فیلم وفعالیت های هنری مرتبط با این امر می شود خواستار این بودند که استان البرز نیز به تأسی از این رویکرد با نگاه ویژه ای به مقوله فیلمسازی بنگرد.

در این دیدار موضوع اختصاص بودجه به انجمن سینمای جوان و قرار دادن امکانات و تجهیزات لازم از قیبل مکان مناسب فعالیت انجمن، دوربین و... از جمله موضوعاتی بود که مطرح شد.