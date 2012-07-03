پیشنهادکمیسیون شوراها برای تاسیس دانشکده تربیت استاندار/استقبال نجار

محمد جواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه امروز سه شنبه کمیسیون شوراها و امور داخلی گفت: در جلسه عصر امروز مصطفی محمد نجار وزیر کشور و معاونان وی برای معارفه در کمیسیون شوراها حضور یافتند.

وی با بیان اینکه در این جلسه مباحث امنیت داخلی و بحث های سیاسی کشور مطرح شد، گفت: وزیر کشور در این جلسه مطرح کرد که فضای امنیتی داخل کشور باید به صورت جدی رصد شود چرا که انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در پیش رو است.

وی همچنین موضوع احزاب را از دیگر موارد مطرح شده در دیدار وزیر کشور و کمیسیون شوراها عنوان کرد و گفت: احزاب سهم مهمی در پیشرفت کشور دارند و لذا کمیسیون شوراها آمادگی کامل دارد با وزارت کشور در زمینه پیشرفت و پویایی احزاب همکاری داشته باشند.

نائب رئیس اول کمیسیون شوراها و امور داخلی توسعه مترو را از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه عنوان کرد و گفت: همچنین وزیر کشور تاکید کرد که امسال برنامه جدی برای توسعه مترو در کلانشهرها وجود دارد و تا پایان سال خط مترو چندین کلانشهر افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه در این نشست اعضای کمیسیون شوراها مطرح کردند که باید یک مرکز دانشگاهی و پژوهشگاه برای تربیت استانداران، فرمانداران و دیگر مدیران وزارت کشور تاسیس شود گفت: وزیر کشور هم از این موضوع استقبال کرد اما باید سازوکارهای تشکیل چنین پژوهشگاهی را تدارک دید.

نائب رئیس اول کمیسیون شوراها و امور داخلی همچنین فرقه های نوظهور در کشورمان را از دیگر موارد مطرح شده در دیدار وزیر کشور با این کمیسیون ذکر کرد.

وی همچنین به حضور مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران و دیگر اعضای شوراها در نشست این کمیسیون اشاره کرد و گفت: همچنین اعضای شورای شهر تهران با حضور در کمیسیون در خصوص قانون شوراها و بحث انتخابات آینده شوراها بحث هایی را انجام دادند.

کولیوند با بیان اینکه در این نشست ناظمی اردکانی رئیس سازمان ثبت احوال نیز حضور داشت گفت: وی گزارشی از فعالیت های سازمان ثبت احوال به کمیسیون شوراها ارائه کرد.

نائب رئیس اول کمیسیون شوراها و امور داخلی با بیان اینکه طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداریها مصوب سال 1334 نیز برای تصویب در این نشست مطرح شد افزود: مجلس همچنان بر نظر خود مبنی بر حضور نماینده شورای شهر در کمیسیون ماده 77 شهرداری اصرار دارد و لذا این ماده با رای اعضای کمیسیون شوراها به تصویب رسید.

کولیوند در پایان تاکید کرد: کمیسیون شوراها در هفته های آینده به صورت جدی لوایح و طرح هایی که از مجلس هشتم باقی مانده است را بررسی خواهد کرد.

