طالباني و جعفري نامزدان اصلي رياست جمهوري و نخست وزيري دولت آينده عراق هستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، يك عضو برجسته مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق امروز سه شنبه گفت : ابراهيم جعفري رئيس حزب الدعوه اسلامي و جلال طالباني رئيس اتحاديه ميهني كردستان مطرح ترين نامزدهاي نخست وزيري و رياست جمهوري دولت آينده هستند.



عادل عبدالمهدي وزير دادگستري دولت موقت تاكيد كرد: جعفري و طالباني مطرح ترين نامزدها هستند اين تفسير درست است و اسامي قدرتمند ديگر كه بخواهند با اين دو نامزد رقابت كنند، هنوز ظاهر نشده است.



وي گفت : هر يك از اين دو نامزد از سوي يك ليست قدرتمند حمايت مي شوند و در نتيجه به نظر مي رسد اين دو شانس بسيار بالايي براي دستيابي به دو پست رياستي داشته باشند.



عادل عبدالمهدي تاكيد كرد: ليست ائتلاف عراق يكپارچه كه اكثريت كرسي هاي پارلمان جديد(140 كرسي) براي خود درباره تمام وزارتخانه حرف دارد و نامزدهاي ديگر بايد موافقت اعضاي اين ائتلاف را بدست آورند كما اينكه ائتلاف نيز نامزدهاي خود براي پست هاي وزارتي را به ديگر گروهها ارائه خواهد كرد زيرا دولت آينده دولت وحدت ملي و هماهنگي كامل است.



وي به اين اشاره كرد : پست هاي كليدي اصلي وجود دارد كه ائتلاف عراق يكپارچه شانس دستيابي به آنها را دارد اما ائتلاف هرگز به دنبال تضييع حقوق ديگران نخواهد بود.



عادل عبدالمهدي درباره نامزدي اياد علاوي براي نخست وزيري گفت : گفتگوي جدي با ليست العراقيه (به رهبري علاوي ) به منظور تشكيل دولت وحدت ملي با شركت حداكثر ممكن ليست هاي پيروز در انتخابات و كساني كه كرسي در پارلمان جديد بدست نياوردند، در جريان است.



از سوي ديگر همام حمودي عضو برجسته مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در پاسخ به سوالي درباره زمان تشكيل دولت جديد گفت : اعتقادي به اينكه اسامي اعضاي دولت جديد پيش از افتتاح مجمع ملي مطرح خواهد شد، ندارم .



قرار است جلسه افتتاحيه پارلمان جديد عراق 16 مارس جاري (26 اسفند) برگزار شود.



از اولين ماموريت هاي اين پارلمان 275 نفره انتخاب رئيس و دو معاون آن است كه انتخاب اين افراد هم با آراي اكثريت نمايندگان صورت خواهد گرفت پس از آن اين پارلمان با اكثريت دوسوم اعضا شوراي رياستي متشكل از رئيس جمهور و دو معاون را انتخاب خواهد كرد.



شوراي رياستي نيز پس از دو هفته از انتخابش اقدام به انتخاب نخست وزير به شكل گروهي مي كند.



از سوي ديگر فتاح الشيخ عضو ليست ائتلاف عراق يكپارچه تاكيد كرد: ائتلاف كميته اي متشكل ازچهار نفر از جمله احمد چلبي (رئيس كنگره ملي عراق) براي گفتگو با عبدالكريم محمداوي و علي يوشع كه جمعه گذشته خروج خود را از ائتلاف اعلام كرده بودند براي بازگرداندن مجدد آنها به اين ائتلاف مامور كرد.



به گفته وي ، اين دو تحت فشارهاي روحي و نشانه هايي از ائتلاف خارج شدند و ما اطمينان داريم كه آنها به زودي به ائتلاف عراق يكپارچه باز خواهند گشت.



يوشع جمعه گذشته خروج حزب ائتلاف ملي را از ائتلاف عراق يكپارچه اعلام كرد محمداوي نيز كه به وي لقب سيد هورها به علت مقاومت بر ضد رژيم صدام در منطقه جنوب شرق عراق داده بودند از ائتلاف عراق يكپارچه خارج شده بود.



حمودي تاكيد كرد: قانون اداره عراق در دوران انتقالي در مذاكرات ائتلاف عراق يكپارچه با اعضاي ائتلاف كردستان و ليست العراقيه به رهبري اياد علاوي و طيف اعراب سني به عنوان مرجعيت در نظر گرفته خواهد شد و بايد به تمام بندهاي وارده در آن احترام گذاشت.



اين در حالي است كه سميره الموسوي از اعضاي مستقل ائتلاف عراق يكپارچه علت تاخير در افتتاح مجمع ملي (پارلمان جديد) را ناشي از عوامل خارجي و داخلي دانست.



وي گفت : عوامل خارجي از سوي برخي جريان هايي صورت گرفت كه در راه رسيدن به توافق درباره زمان برگزاري جلسه افتتاحيه مجمع ملي سنگ اندازي و مانع تراشي مي كردند.



وي افزود: هيچ مشكل يا موانعي از سوي ائتلاف عراق يكپارچه در راه تشكيل نشست افتتاحيه مجمع ملي بوجود نيامد .



موسوي گفت : از همان هفته اول ما نامزد خود را براي نخست وزيري با اجماع آرا تعيين كرديم و برنامه كاري خود را تدوين كرديم و كميته هاي هماهنگ كننده براي تدوين قانون اساسي دايمي تشكيل داديم و كميته اطلاع رساني و هيات عمومي را براي گفتگو با ليست كردها و ليست العراقيه و طرف هاي سني تشكيل داديم.



شايان ذكر است يكي از وظايف مهم مجمع ملي يا پارلمان جديد عراق تدوين قانون اساسي دايمي تا حداكثر 15 آگوست آينده و برگزاري همه پرسي عمومي براي موافقت ملت عراق با اين قانون تا پيش از 15 اكتبر است در صورت تصويب قانون اساسي انتخابات سراسري بايد در زماني حداكثر تا 15 دسامبر برگزار شود تا دولت دايمي عراق نيز تا 31 همان ماه تشكيل شود.