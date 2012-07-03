40 میلیارد تومان برای هوشمند سازی کلاس های پایه ششم ابتدائی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم سحر خیزاظهارکرد: پایه ششم ابتدائی با توجه به تدریس، تفکر و پژوهش و کارو فناوری ، در بحث هوشمند سازی مدارس ، تجهیزبه کامپیوتر باید انجام شود.

وی در بحث اجرای نظام 3-3-6 و فعالیت های انجام شده در استان ها جهت اجرائی کردن آن از اول مهرماه تصریح کرد: قریب به اتفاق استان ها توانسته اند زمینه اجرای نظام 3-3-6 را فراهم کنند و همه استان ها نیروی انسانی مورد نیاز پایه ششم را تامین و ابلاغ صادر کردند. سحرخیزبا بیان اینکه بیشتر استان ها بازدید شده اظهار داشت: غالب استان ها مشکل فضا ی آموزشی را حل کرده و فقط بخشی در دست احداث و تجهیز است.

وی گفت: خراسان رضوی مشکل خاصی نداشته و عملکرد خوبی داشته، فقط در بحث فضا ی آموزشی، اداره کل نوسازی مدارس استان باید پیگیری و نظارت بیشتری داشته و به تعهدات خود تا پایان شهریور ماه عمل کند.

معاون آموزش متوسطه وزارت با اشاره به رونمائی کتاب های درسی در اجلاس روسا که در 26 تیرماه برگزار می شود، افزود: آموزش نیروی انسانی در بعضی استان ها در حال برگزاری است و بقیه استان ها بزودی برگزار می کنند.

وی گفت: ساماندهی نیروی انسانی تا پایان تیر ماه انجام می شود و مردادماه مجدد عملکرد استان ها را در بحث ساماندهی نیروی انسانی بررسی می کنیم.

وی تصریح کرد: بخشنامه پروژه مهر را به استان ها در جهت زیباسازی مدارس، تعمیر و تجهیز مدارس و ساماندهی نیروی انسانی برابر زمانبندی مقرر شده ابلاغ کردیم.

