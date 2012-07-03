تخصیص 118 میلیارد ریال به سیستم آبیاری تحت فشار در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسوی روز سه شنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن اشاره به اینکه هیچ محدودیت اعتباری برای اجرای سیستم های تحت فشار در استان سمنان وجود ندارد گفت: این اعتبار تا هر میزان که بهره برداران تقاضا کنند قابل تامین اعتبار و اجرا است.

وی تصریح کرد: سال گذشته 118 میلیارد ریال اعتبار برای اجرا این طرح در بیش از سه هزار و400 هکتار به استان سمنان اختصاص یافت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، از تامین85 درصدی هزینه طرح های بهینه کردن مصرف آب در این استان خبر داد و گفت: در راستای سیاست های ابلاغی بخش کشاورزی و برای استفاده بهینه از منابع آبی 85 درصد هزینه های اجرایی در بخش آب و خاک به صورت بلاعوض تامین می شود.

وی با بیان اینکه امسال از محل اعتبارات ملی و استانی برای اجرای پروژه های مختلف آب و خاک در بخش کشاورزی 85 درصد هزینه ها به صورت بلاعوض تامین می شود گفت: این فرصت خوبی برای بهینه کردن مصرف آب برای کشاورزان استان است.

به گفته وی اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار، تجهیز و نوسازی اراضی، ساخت استخر، زهکشی ، لایروبی ومرمت قنوات و عملیات آب و خاک در تعاونی های تولید از جمله طرحهایی است که می تواند دراین بخش حمایت شوند.

موسوی از مهمترین طرح ها و برنامه های سالجاری برای حمایت از کار و تولید در بخش کشاورزی را اجرای طرح توسعه بخش کشاورزی استان عنوان کرد و افزود: از سوی بخش کشاورزی، اراضی قابل واگذاری برای تامین آب شناسایی شده که اجرای این طرح نقش مهمی در ایجاد شغل و افزایش تولید خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: برای اجرای این طرح در استان سمنان، مبلغ دو هزار و 416 میلیارد ریال تسهیلات با نرخ کارمزد هفت درصد در نظر گرفته شده است.

موسوی با اشاره به اینکه طرح توسعه بخش کشاورزی در راستای مصوبه کارگروه توسعه بخش کشاورزی اجرا می‏شود گفت: یکیازطرح‏هایمصوب هیئت دولت بوده که به استان‏هاارسالشدهاست.

وی افزود: استان سمنان از نظر توزیع تسهیلات استانی این طرح رتبه نهم در کشور را دارد که این موضوع وظیفه استان خصوصاً بخش کشاورزی را دو چندان می‏کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در پایان اظهار داشت: در صورت تامین آب، در استان سمنان قابلیت واگذاری اراضی در سطح 30 هزار هکتار وجود دارد و با اجرایی شدن طرح توسعه، علاوه بر توسعه بخش کشاورزی، این طرح نقش مهمی در ایجاد اشتغال خواهد داشت.