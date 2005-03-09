دانشجويان رشته هاي هنري، فني و مهندسي فيلم هاي جشنواره فرهنگ و صنعت را داوري مي كنند

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، دانشجويان رشته هاي فني و مهندسي دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده فني مهندسي دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده فني دانشگاه تهران و دانشجويان رشته هاي هنري و سينمايي دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، دانشكده سينما، تئاتر دانشگاه هنر، دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده صدا و سيما و دانشكده سوره به تماشاي فيلم هاي مستند كوتاه سينمايي و ... مي نشينند و بهترين فيلم جشنواره را انتخاب مي كنند.
نخستين جشنواره فيلم فرهنگ و صنعت توسط شوراي فرهنگ و صنعت وزارت صنايع و معادن و با مشاركت انجمن سينماي جوانان ايران و شبكه دوم سيما و همكاري سازمانها، اصناف سينمايي، فرهنگي و صنعتي از 19 الي 23 اسفند ماه 83 در تهران برگزار مي شود.
نظر شما