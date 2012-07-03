  1. سیاست
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۰۴

نقوی حسینی خبر داد:

تعیین رئیسان کمیته‌های سه‌گانه کمیسیون امنیت ملی مجلس

تعیین رئیسان کمیته‌های سه‌گانه کمیسیون امنیت ملی مجلس

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی با بیان در کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی محسنی ثانی به عنوان رئیس انتخاب شد، خبر داد که در کمیته دفاعی کوثری و در کمیته سیاست خارجی احمدی به عنوان رئیس انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در پی جلسه امروز سه شنبه این کمیسیون گفت: در جلسه امروز کمیسیون آقایان کوثری و حقیقت پور نمایندگان کمیسیون حاضر در رزمایش پیامبر اعظم 7 گزارشی از رزمایش ارائه کردند.

به گفته وی در این گزارش تبیین شد که در این رزمایش پرتاب موشک های با برد بلند، میان برد و کوتاه برد با هدف های از پیش تعیین شده تا مسافت بیش از هزار کیلومتر نشانه اقتدار و توانمندی نظام جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه توانمندی هوا- فضای سپاه پاسداران در این رزمایش مورد تقدیر کمیسیون قرار گرفت، گفت: رزمایش پیامبر اعظم 7 اعلام آمادگی توان دفاعی کشور برای سرکوب هر نوع تهدید در هر نقطه علیه جمهوری اسلامی بود.
 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: محمدنجار وزیر کشور و معاونان وی میهمانان کمیسیون بودند. در این نشست محمد نجار گزارش مبسوطی از آخرین تحولات امنیت داخلی، تغییر و تحولات استانداری ها، شرایط اجرای طرح های امنیت اجتماعی ارائه کرده کرد و به سوالات اعضای کمیسیون پاسخ داد.
 
نقوی حسینی ادامه داد: در پایان جلسه امروز کمیته های سه گانه سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی جهت تعیین هیئت رئیسه تشکیل جلسه دادند و انتخابات خود را برگزار کردند:

وی تصریح کرد: در کمیته سیاست خارجی آقای وحید احمدی به عنوان رئیس، آقای شفیعی نایب رئیس و آقای شوشتری به عنوان دبیر کمیته سیاست خارجی انتخاب شدند.
 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: در کمیته امنیت، محسنی ثانی به عنوان رئیس، نعیمی به عنوان نایب رئیس و شوهانی به عنوان دبیر کمیته انتخاب شدند.
 
نقوی حسینی تصریح کرد: در کمیته دفاعی آقای کوثری به عنوان رئیس و فتح الله حسینی نایب رئیس و اسماعیلی به عنوان دبیر کمیته انتخاب شدند.
 
کد مطلب 1641763

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