به گزارش خبرنگار مهر، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در پی جلسه امروز سه شنبه این کمیسیون گفت: در جلسه امروز کمیسیون آقایان کوثری و حقیقت پور نمایندگان کمیسیون حاضر در رزمایش پیامبر اعظم 7 گزارشی از رزمایش ارائه کردند.

به گفته وی در این گزارش تبیین شد که در این رزمایش پرتاب موشک های با برد بلند، میان برد و کوتاه برد با هدف های از پیش تعیین شده تا مسافت بیش از هزار کیلومتر نشانه اقتدار و توانمندی نظام جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه توانمندی هوا- فضای سپاه پاسداران در این رزمایش مورد تقدیر کمیسیون قرار گرفت، گفت: رزمایش پیامبر اعظم 7 اعلام آمادگی توان دفاعی کشور برای سرکوب هر نوع تهدید در هر نقطه علیه جمهوری اسلامی بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: محمدنجار وزیر کشور و معاونان وی میهمانان کمیسیون بودند. در این نشست محمد نجار گزارش مبسوطی از آخرین تحولات امنیت داخلی، تغییر و تحولات استانداری ها، شرایط اجرای طرح های امنیت اجتماعی ارائه کرده کرد و به سوالات اعضای کمیسیون پاسخ داد.

نقوی حسینی ادامه داد: در پایان جلسه امروز کمیته های سه گانه سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی جهت تعیین هیئت رئیسه تشکیل جلسه دادند و انتخابات خود را برگزار کردند:



وی تصریح کرد: در کمیته سیاست خارجی آقای وحید احمدی به عنوان رئیس، آقای شفیعی نایب رئیس و آقای شوشتری به عنوان دبیر کمیته سیاست خارجی انتخاب شدند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: در کمیته امنیت، محسنی ثانی به عنوان رئیس، نعیمی به عنوان نایب رئیس و شوهانی به عنوان دبیر کمیته انتخاب شدند.

نقوی حسینی تصریح کرد: در کمیته دفاعی آقای کوثری به عنوان رئیس و فتح الله حسینی نایب رئیس و اسماعیلی به عنوان دبیر کمیته انتخاب شدند.

