انتقاد یک نهاد جهانی از ادامه نقض حقوق بشر در بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه جزیره العرب، دیده بان حقوق بشر از مقامات بحرینی خواست که احکام صادره علیه دو نفر از تظاهرات کنندگان را لغو کنند.

در این بیانیه آمده است : "جعفر سلمان مکی" و "محمد علی" به اتهام تجمع غیرقانونی محکوم شده اند که این اتهامات نقض حقوق آزادی بیان است به ویژه اینکه به آنها اجازه دیدار با وکلایشان هنگام محاکمه داده نشده است.

"ساره لیا ویتسن" مدیر اجرایی خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان گفت: کمترین کاری که نظام بحرین می تواند انجام دهد لغو محکومیت این دو فردی است که به آنها اجازه وکیل گرفتن داده نشده است و این دو بهای سنگینی را پرداخت کرده اند که کابوس آنها باید پایان داده شود.

وی افزود: حرفهای قشنگ موضوع را عوض نمی کند، زیرا امثال مکی و علی که در زندانها به سر می برند علاوه بر محاکمه غیرعادلانه از فقدان کمکهای درمانی نیز رنج می برند.

ویتسن بیان کرد: اگر نظام بحرین می خواهد که مردم عدالت را باور کنند باید همه اتهاماتی که علیه تظاهرات کنندگان طرح کرده است را لغو کند و در راستای اعطای کمکهای درمانی عملا گام بردارد.

شایان ذکر است در ژوئن 2011 علی مکی به دو و علی محمد علی به سه سال زندان به اتهام مشارکت در تجمع غیرقانونی محکوم شدند.

این در حالی است که یکی از نزدیکان مکی به دیده بان حقوق بشر گفت : مکی فقط با چشم چپ می تواند ببیند و پزشکانی که در ابتدا وی را معالجه کردند امکان برگرداندن بینایی به وی در صورت معالجات مفید را ممکن دانسته بودند، اما در دوره بازداشت چنین امکانی برای مکی فراهم نشده است.

حسین علی برادر محمد علی نیز گفت: برادرم نیاز به معالجات پزشکی دارد، زیرا از ناحیه سینه درد می کشد و تاکنون فقط برای تسکین دردش داروی آرام بخش به وی داده اند.