فاضلاب قاین سال 1400 به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی صحراگرد اظهار کرد: طول شبکه جمع‌آوری فاضلاب قاین 129 کیلومتر است که خطوط انتقال و بخشی از خطوط اصلی اجرا شده است همچنین تاکنون از مجموع 170 میلیارد ریال اعتبار مصوب این طرح 100 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی میزان اعتبار اختصاص یافته به این پروژه را در سال گذشته 20 میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: برای تکمیل طرح جمع ‌آوری فاضلاب این شهر به غیر از اعتبارات مصوب نیاز به 70 میلیارد ریال اعتبار دیگر است که در مجموع به 250 میلیارد ریال می ‌رسد.

مدیر امور آب و فاضلاب قاین ادامه داد: عملیات احداث تصفیه‌ خانه نیز در زمینی به مساحت هفت هکتار در سال 93 آغاز می ‌شود همچنین جمعیت تحت پوشش این طرح بیش از 77 هزار نفر هستند و پساب تصفیه ‌خانه فاضلاب صرف امور کشاورزی می ‌شود.

صحراگرد با اشاره به اصلاح شبکه آب این شهر اظهار کرد: در راستای اصلاح شبکه آب شرب قاین با اعتباری بیش از سه میلیارد ریال طرح اصلاح شبکه از میدان طالقانی تا بلوار سیمان این شهر به طول 3 کیلومتر در حال اجرا است.

مدیر امور آب و فاضلاب قاین گفت: با اعتباری بیش از 4 میلیارد و 500 میلیون ریال در سال جاری تجهیز و بهره‌ برداری دو حلقه چاه و اجرای خط انتقال آب به طول پنج کیلومتر در حال انجام است.

نظارت بیشتری بر هزینه ‌کرد اعتبارات صورت گیرد

فرماندار قاینات گفت: باید نظارت بیشتری بر هزینه‌ کرد اعتبارات در پروژه‌های مختلف صورت گیرد.

غلامعلی حبیبی ‌منش اظهار کرد: دولت برای تأمین اعتبارات عمرانی پروژه‌ها تلاش فراوانی می‌ کند و باید در هزینه کردن صحیح اعتبارات نظارت و پیگیری مضاعفی صورت گیرد.

وی گفت: با توجه به اینکه در اواخر سال مالی 90 قرار داریم و با توجه به اینکه دولت خدمتگزار برای تأمین اعتبارات عمرانی پروژه‌ها تلاش فراوانی می ‌کند بنابراین وظیفه داریم در هزینه ‌کردن صحیح اعتبارات نظارت و پیگیری مضاعفی داشته باشیم.

فرماندار قاینات یادآور شد: باید در هزینه‌کرد اعتبارات از حداقل امکانات حداکثر بهره‌ برداری را داشته باشیم.