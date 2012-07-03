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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۵۰

در حمله گرگهای گرسنه؛

مرد 30 ساله در کوثر از مرگ حتمی نجات یافت

مرد 30 ساله در کوثر از مرگ حتمی نجات یافت

کوثر – خبرگزاری مهر: مرد 30 ساله ای در شهرستان کوثر استان اردبیل پس از یک ساعت مبارزه به گرگهای گرسنه از مرگ حتمی نجات یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک متقی ظهر سه شنبه پس از گرفتار شدن در مقابل چهار قلاده گرگ گرسنه با اقدام به موقع ماموران انتظامی شهرستان کوثر از این حادثه جان سالم به در برد.

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان کوثر این مرد نگهبان تاسیسات منبع آب 2 شهری گیوی بوده و ساعاتی قبل مورد حمله چهار قلاده گرگ گرسنه قرار می گیرد.

سرهنگ زرین کلاه افزود:  پس از تماس تلفنی با پلیس 110 ماموران به این منطقه اعزام و مرد نگهبان را از چنگال گرگ های گرسنه نجات دادند.
 
به گفته وی این شهروند کوثری از ناحیه صورت ، بدن و دست و پا به شدت مجروح شده است.
 
فرمانده انتظامی شهرستان کوثر تصریح کرد: مصدوم هم اکنون در بیمارستان فاطمی اردبیل بستری شده و حال عمومی وی رضایت بخش است.
 
شهرستان کوثر به مرکزیت شهر گیوی با 28 هزارنفر جمعیت در 82 کیلومتری مرکز استان واقع شده است.
 
طی هفته گذشته نیز با حمله یک قلاده خرس در منطقه خلخال دو مرد به شدت مجروح شده بودند.
 
کد مطلب 1641766

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