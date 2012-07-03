احداث نخستین مرکز مراقبت روزانه سالمندان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ احداث نخستین آسایشگاه مراقبت روزانه سالمندان خیریه کهریزک به مساحت 2000 مترمربع روز سه شنبه با حضور اعضای هیئت مدیره و مسئولان شهرداری منطقه 22 استان تهران در جهت حمایت از سالخوردگان به زمین زده شد .

شهردار تهران باتوجه به رشد آمارجمعیت سالمندان وطی بازدید از آسایشگاه خیریه کهریزک قرار بود در چهار نقطه شمال ،جنوب ،شرق ،غرب تهران ،زمین مناسب برای احداث آسایشگاه خیریه سالمندان وتوانبخشی دراختیار آسایشگاه خیریه کهریزک قرار دهد که این امر در یک نقطه از شهر واقع در همت غرب-شهرک شهید باقری روبروی شهرداری منطقه 22 استان تهران نیز تحقق یافت .

این زمین که به مساحت 2000 مترمربع می باشد اهدایی دکتر قالیباف به آسایشگاه خیریه کهریزک است .