پیروزی گیتی پسند برابر نماینده کشور میزبان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتسال گیتی پسند ایران و یرموک کویت از ساعت 21 امروز سه شنبه برگزارکننده آخرین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در کویت بودند.

این بازی که از گروه A مسابقات و در ورزشگاه یرموک برگزار شد در پایان به پیروزی 5 بر یک نماینده ایران انجامید تا شاگردان افضل با اقتدار و کسب امتیاز کامل به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه یابند.

برای تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان در بازی مقابل میزبان مسابقات احمد اسماعیل‌پور (3 گل)، سجاد بندی سعدی و سعید تقی‌زاده گل زدند. تیم گیتی پسند با این پیروزی 9 امتیازی شد و با اقتدار به عنوان تیم اول گروه A راهی دور بعدی شد.

حریف بعدی گیتی پسند در مرحله نیمه نهایی تیم ناگویا اوشنز ژاپن است. این دیدار روز پنجشنبه برگزار می‌شود.