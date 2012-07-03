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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۲۳:۳۰

فوتسال باشگاه‌های آسیا - کویت/

پیروزی گیتی پسند برابر نماینده کشور میزبان

پیروزی گیتی پسند برابر نماینده کشور میزبان

تیم فوتسال گیتی پسند ایران آخرین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا را با پیروزی مقابل یرموک کویت پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتسال گیتی پسند ایران و یرموک کویت از ساعت 21 امروز سه شنبه برگزارکننده آخرین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در کویت بودند.

این بازی که از گروه A مسابقات و در ورزشگاه یرموک برگزار شد در پایان به پیروزی 5 بر یک نماینده ایران انجامید تا شاگردان افضل با اقتدار و کسب امتیاز کامل به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه یابند.

برای تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان در بازی مقابل میزبان مسابقات احمد اسماعیل‌پور (3 گل)، سجاد بندی سعدی و سعید تقی‌زاده گل زدند. تیم گیتی پسند با این پیروزی 9 امتیازی شد و با اقتدار به عنوان تیم اول گروه A راهی دور بعدی شد.

حریف بعدی گیتی پسند در مرحله نیمه نهایی تیم ناگویا اوشنز ژاپن است. این دیدار روز پنجشنبه برگزار می‌شود.

کد مطلب 1641770

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