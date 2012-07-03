شیر آلوده عمده ترین عامل افزایش تب مالت است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزام بیدارپور بعد از ظهر سه شنبه در دومین کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کردستان در سنندج اظهار داشت: با توجه به اینکه طی سال گذشته بحث تب مالت در سطح استان کردستان 34 درصد افزایش داشت، پس از بررسی علل شیوع این بیماری شیرهای آلوده عامل اصلی این مشکل عنوان شد.

وی افزود: بیماری تب مالت بسیار خطرناک است و بین 20 تا 50 درصد مبتلایان به این بیماری فوت می کنند و با وجود تمامی تلاش ها 17 درصد منجر به مرگ می شود که خوشبختانه سال گذشته با توجه به امکانات و آمادگی های لازم برای مقابله با این بیماری در کردستان موردی رخ نداد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش 20 درصدی گزش مردم توسط گرگ و سگ اشاره کرد و ادامه داد: در سال 89، هزار و 72 مورد اتفاق افتاد که ایم رقم در سال 90 به هزار و 74 مورد افزایش یافت.

بیدارپور یادآور شد: از مجموع آمار گزش ها 12 درصد آن بیماری هاری شناخته شد و این مسئله می تواند زنگ خطری برای مردم استان باشد و مسئولان امر باید راه حلی برای حل این مشکل ارائه دهند.

وی در پایان سخنان خود به وضعیت نابسامان دفن زباله و دفع فاضلاب های شهری اشاره کرد و گفت: برای حل این معضلات باید مدیریت پسماند با جدیدیت بیشتری فعالیت کند.