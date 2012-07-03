به گزارش خبرگزاری مهر، حمید نریمان به عنوان مدیر پایگاه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان قم منصوب شد.

برای این منظور عباس جهان‌بینی مدیر کل ورزش و جوانان استان قم در حکمی حمید نریمان از کارشناسان این اداره کل را به عنوان مدیر پایگاه ورزش قهرمانی این استان منصوب شد و رسما فعالیت خود در این مسئولیت آغاز کرد.



در ابلاغ مدیر کل ورزش و جوانان استان قم به حمید نریمان آمده است: «احتراما نظر به تجربه و تخصص جنابعالی، به موجب این ابلاغ و با حفظ پست سازمانی به عنوان مدیر پایگاه ورزش قهرمانی و مرکز استعدادیابی این استان منصوب می‌شوید، امید است با اتکال به خداوند متعال و هماهنگی با معاونت توسعه امور ورزش در انجام امور محوله موفق و موید باشید.



گفتنی است:‌ حمید نریمان از کارشناسان رشته تربیت بدنی اداره کل ورزش و جوانان استان قم در حال حاضر مسئولیت گروه آموزش، تحقیقات و برنامه‌ریزی اداره کل ورزش و جوانان را نیز بر عهده دارد و پیش از این نیز در استان یزد مدیریت پایگاه ورزش قهرمانی را بین سال‌های 1381 تا 1386 تجربه کرده است.



صبای قم میزبان مصاف هفته نخست با پیکان تهران



صبای قم میزبان دیدار هفته نخست از فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور با تیم فوتبال پیکان تهران شد.



بعد از اینکه قرعه کشی دوازدهمین دوره بازی های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس با شرکت مدیران و نمایندگان باشگاه های لیگ برتری برگزار شد و هر 18 تیم حاضر در این رقابت ها حریفان خود را شناختند، میزبانان بازی های هفته نخست نیز مشخص شدند.



در هفته نخست چندین مسابقه حساس در شهرهای مختلف کشورمان برگزار می شود که از جمله این بازی ها می توان به دیدار سرنوشت ساز صبای قم در مقابل پیکان تهران اشاره کرد که به میزبانی صبا در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام این شهر برگزار می شود.



یکی از دلایل حساسیت و اهمیت و همچنین قرار داشتن این بازی در کانون توجه علاقمندان به فوتبال و کارشناسان این رشته ورزشی، تقابل و رویارویی عبدالله ویسی سرمربی فصل گذشته صبای قم با شاگردانش در تیم صبای قم خواهد بود.



جدال صبای قم با صنایع گیتی پسند اصفهان در آغاز لیگ برتر فوتسال



صبای قم در هفته نخست از فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور با تیم صنایع گیتی پسند اصفهان دیدار می کند.



بعد از اینکه قرعه کشی چهاردهمین دوره بازی های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور که با شرکت سرپرستان و نمایندگان باشگاه های لیگ برتری برگزار شد و هر 16 تیم حاضر در این رقابت ها حریفان خود را شناختند، صبا در هفته نخست باید به میهمانی رقیب اصفهانی خود برود.



در هفته نخست چندین مسابقه حساس در شهرهای مختلف کشورمان به انجام می رسد که شامل دو داربی در اهواز و اصفهان است اما از جمله این بازی های مهم را می توان دیدار سرنوشت ساز صبای قم در مقابل صنایع گیتی پسند اصفهان برشمرد که به میزبانی نماینده ایران در لیگ قهرمانان فوتسال آسیا در سالن پیروزی اصفهان برگزار می شود.



فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور از روز پنجشنبه پنجم مرداد ماه با شرکت 16 تیم به شکل دوره ای آغاز می شود.

