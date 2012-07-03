تفاهم نامه همکاری بین بنیاد نخبگان و ورزش البرز امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ تفاهم نامه ای بین بنیاد نخبگان استان و اداره ورزش بعد از ظهر سه شنبه در ساختمان بنیاد نخبگان استان به همت این بنیاد به امضا رسید.



حسینعلی علیخانی رئیس بنیاد نخبگان استان البرز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات این بنیاد برگزار شد، هدف از امضای این تفاهم نامه را ارتباط بیشتر بنیاد نخبگان با جوانان نخبه ورزشکار عنوان کرد و افزود: تمام تلاشمان استفاده از پتانسیل جوانان با استعداد و نخبه البرزی است.



این روزها دستگاه های استان البرز کمر همت بسته اند که برای جوانان استان البرز به طروق مختلف خدمات رسانی کنند، طی چند روز گذشته نیز اداره کل بهزیستی تفاهم نامه همکاری به امضا رساند.



اداره کل ورزش و جوانان نیز باید همانند دیگر دستگاه ها تلاش و کوشش کند تا خدماتی در شان جوانان البرزی ارائه دهد.



با توجه به اینکه فصل تابستان نیز فرا رسیده است نقش این اداره کل پر رنگ تر و پر اهمیت تر شده است.

