ابراهیم میرزاپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دلایل جدایی اش از تیم فوتبال گهردورود ضمن بیان مطلب فوق گفت: من خیلی دوست داشتم تا در تیمی از استان لرستان بازی کنم چون مدیون مردم استان هستم و از زمانی که فوتبال خود را در تیم فجر خرم آباد شروع کردم تا هنگامی که به تیم ملی رسیدم همواره از من حمایت کردند.

وی درهمین خصوص افزود: درحال حاضر تیم گهر شرایط خوبی نداشته و بلاتکلیف است و در واقع می‌توان گفت برنامه کاری این تیم هنوز مشخص نیست من فکرمی کنم با چنین شرایطی نمی توانم کنار بیایم و در نتیجه برای تیم گهر تاثیرگذار نخواهم بود.

دروازه ‌بان سابق تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد: درحال حاضر باتوجه به اینکه تیم گهر به رقابت های لیگ برتر صعود کرده انتظارات از این تیم بالا رفته و با شرایطی که این تیم دارد خیلی سخت می دانم که انتظارات هوادارانش برآورده شود البته امیدوارم که تفکر من اشتباه بوده و تیم بتواند نتیجه بگیرد و در رقابت های لیگ برتر باقی بماند.



وی با تاکید بر اینکه صحبت هایی که در خصوص جدایی او مطرح شده مبنی بر اینکه او بخاطر پاس نشدن چکش تصمیم به جدایی از گهر گرفته، گفت: این صحبت ها کذب محض است چون من نه با باشگاه گهر قرارداد بسته بودم و نه چکی ازآنها گرفته بودم که پاس نشدن آن دلیل جدایی من باشد. من 5 روز در کنار تیم بودم و تمرین کردم، اما همانطور که گفتم شرایط گهر را به گونه ای دیدم که به این نتیجه رسیدم نمی توانم برای این تیم کارآیی داشته باشم و دو روز است که دیگر در تمرینات این تیم شرکت نمی کنم تا مسئولان تیم هر چه سریعتر بتوانند جایگزینی برای من پیدا کنند.