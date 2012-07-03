کلنگ احداث 16 سالن ورزشی در جنوب سیستان و بلوچستان به زمین زده شد

مدیر کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این 16 سالن در تمامی شهرهای منطقه جنوب استان با اعتبار 90 میلیارد ریال تا پایان سالجاری ساخته می شود.

دادخدا شاهوزهی گفت: سرانه فضای ورزشی سیستان و بلوچستان در حال حاضر 55 سانتی متر مربع است که با ساخت این سالن ها 20 هزار متر مربع به مجموع فضاهای ورزشی استان افزوده خواهد شد.

وی همچنین افزود: امسال 40 هزار نونهال و نوجوان استان در طرح اوقات فراغت شرکت می کنند.

وی بیان داشت: هیئت های مختلف ورزشی و معاونت امور جوانان این اداره کل با همکاری ادارات دیگر برای غنی سازی اوقات فراغت نونهالان، نوجوانان و جوانان برنامه های آموزشی ویژه ای را در حوزه های ورزشی، فرهنگی، هنری و علمی برگزار می کنند که تعداد شرکت کنندگان نسبت به سال گذشته 100 درصد رشد داشته است.

شاهوزهی گفت: امسال تعداد شرکت کنندگان در این حوزه ها به 40 هزار نفر رسیده است.

وی افزود: برای فعالیت علاقمندان در بخش ورزش بیش از هزار پایگاه در سراسر استان راه اندازی شده است که کار ثبت نام توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان ها انجام می شود.