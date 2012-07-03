ماهیانه 24 میلیارد ریال یارانه به حساب شهروندان درمیانی واریز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رجبعلی براتی در نشست هدفمندی یارانه‌ های این شهرستان با بیان اینکه 100 درصد جمعیت درمیان یارانه دریافت می ‌کنند ، اظهارکرد: 70 پرونده برای متقاضیان تغییر سرپرست خانوار در درمیان تشکیل شده است.

وی با تاکید بر تشدید اقدامات نظارتی درآستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان گفت: در ماه مبارک امسال رمضان 7.5 تن گوشت سفید بین شهروندان درمیانی توزیع می‌ شود.

براتی با اشاره به تثبیت قیمت گوشت مرغ در تیرماه سال جاری اظهار کرد: قیمت هر کیلو گوشت مرغ در حال حاضر پنج هزار و 130 تومان است که امید است با توجه به سیاست‌های نمایندگی صنعت، معدن و تجارت شهرستان این قیمت نیز شکسته و کاهش یابد.

اجرای طرح توسعه حمل و نقل روستایی از مرداد ماه

براتی از اجرای طرح توسعه حمل و نقل روستایی در طرح مهر ماندگار دولت از اول مرداد ماه سال جاری در این شهرستان خبر داد و افزود: نحوه واگذاری خودروهای حمل و نقل عمومی در این طرح به این صورت است که 80 درصد مبلغ خودرو به صورت تسهیلات توسط دولت به متقاضیان پرداخت می ‌شود.

براتی با اشاره به عدم افزایش نرخ کرایه‌ های مسافربری بین ‌شهری یادآور شد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف با متخلفان به شدت برخورد می‌ شود.

فرماندار درمیان گفت: به علت افزایش قیمت خرید گندم تضمینی از کشاورزان، قیمت نان 35 درصد در شهرستان افزایش یافت.

براتی با اشاره به بهبود کیفیت آرد نانوایی‌ها در تیرماه نسبت به خرداد سال جاری گفت: دستگاههای نظارتی به جد به کیفیت نان توجه نمایند و با تولید کنندگان نان بی کیفیت برخورد شود.