ادامه تعليق كامل فعاليتهاي هسته اي، شرط ادامه مذاكرات اروپا با ايران است

رئيس دوره اي اتحاديه اروپايي، ادامه تعليق كامل فعاليتهاي هسته اي تهران را شرط ادامه مذاكرات هسته اي اروپا و ايران دانست.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، رياست اتحاديه اروپايي كه هم اكنون به شكل دوره اي برعهده كشور لوكزامبورگ است، امروزسه شنبه به ايران هشدار داد كه ادامه" تعليق كامل فعاليتهاي هسته اي" شرط ادامه گفتگوهاي هسته اي كشورهاي اروپايي است.



"نيكولاس شميت" وزيرمشاور در امورخارجه لوكزامبورگ تاكيد كرد: بسيار مهم است كه به ايران درباره ضرورت ادامه نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي بر فعاليتهاي هسته اي اش هشدار دهيم تا همچنان تمامي فعاليتهاي هسته اي خود را بدون استثنا در زمان مذاكرات با اروپا معلق نگه دارد.



شميت كه درحال سخنراني دربرابر اعضاي پارلمان اروپايي دراستراسبورگ بود، افزود: تعليق كامل (فعاليتهاي هسته اي ايران)، شرط ادامه و موفقيت مذاكرات با ايران است.

