10 طرح کشاورزی در روانسر به تصویب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال صفری امروز در پانزدهمین جلسه ستاد اجرایی طرح توسعه کشاورزی شهرستان روانسر گفت: ده طرح کشاورزی با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد و 434 میلیون ریال در شهرستان روانسر به تصویب رسید.

فرماندار روانسر خاطرنشان کرد: این طرح‌ها شامل یک طرح احداث جایگاه و خرید گاو شیری با ظرفیت شش راس، سه طرح احداث جایگاه و خرید گوسفند با ظرفیت 155 راس یک طرح احداث جایگاه و خرید پرواری با ظرفیت 65 راس و یک طرح احداث جایگاه و خرید گوساله با ظرفیت 100 راس و یک طرح پرورش زنبور عسل با 50 کندو و سه طرح خرید ادوات کشاورزی از نوع تراکتور سنگین است که با اجرایی شدن این طرح‌ها زمینه اشتغال 14 نفر فراهم می‌شود.

وی افزود: این طرح‌ها در روستاهای حسن آباد، علی آباد، کلاوه، تپه کل، ده باغ، مسکین آباد، بله زین، کره حسن آباد، قوری قلعه و روتوند اجرا می‌شوند.

تصویب 7 طرح اشتغالزایی در ثلاث باباجانی



در پانزدهمین جلسه ستاد اجرایی طرح توسعه بخش کشاورزی ثلاث باباجانی7 طرح اشتغالزایی شامل احداث واحدهای پرورش میش داشتی و پرواربندی گوسفند، خرید ادوات کشاورزی با اعتبار 209 میلیون تومان و اشتغالزایی 8 نفر به تصویب رسید.

12 طرح کشاورزی و دامپروری در سرپل ذهاب تصویب شد



فرماندار سرپل ذهاب از تصویب 12 طرح کشاورزی و دامپروری در کارگروه توسعه کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح ها 4 میلیارد و 130 میلیون ریال تسهیلات در نظر گرفته شده است.

میرزا مراد پیرو در هفدهمین جلسه کارگروه طرح توسعه کشاورزی شهرستان سرپل ذهاب افزود: این طرح ها شامل چهار طرح پرورش گاو شیری، دو طرح پروار بندی گوساله، دو طرح پروار بندی بره، یک طرح احداث جایگاه خرید گوسفند و بز داشتی، یک طرح پرورش ماهی سردابی و دو طرح خرید تراکتور و ادوات نوین کشاورزی است.

وی با بیان اینکه اجرایی شدن این طرح ها زمینه برای اشتغال 16 نفر را فراهم می کند، اظهار داشت: از ابتدای تشکیل طرح توسعه کشاورزی این شهرستان تاکنون، 304 طرح برای بخش کشاورزی این شهرستان تصویب شده است.

پیرو خاطر نشان کرد: برای اجرای این طرح ها در مجموع 12 میلیارد و 630 میلیون ریال اعتبار در قالب تسهیلات اختصاص یافته و با اجرای آن ها برای 389 نفر اشتغالزایی می شود.

کارگروه توسعه کشاورزی تصویب 14 طرح کشاورزی و دامپروری این طرح ها شامل احداث یک واحد مرغداری گوشتی 20هزار قطعه ای، احداث، احیا و اصلاح دو هکتار باغات و 12 طرح پرورش گوسفند، بز و بره است که برای ایجاد آن ها 8 میلیارد ریال اختصاص یافت.