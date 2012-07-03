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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۸:۲۳

بروز گرد و غبار و کاهش دید افقی برای مناطق غربی کشور طی 3 روز آینده

بروز گرد و غبار و کاهش دید افقی برای مناطق غربی کشور طی 3 روز آینده

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: طی 3 روز آینده برای مناطق غرب و جنوب غرب و با شدت کمتری در شمال غرب وزش باد و گرد و خاک خواهیم داشت که این شرایط موجب کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی طی سه روز آینده برای برخی مناطق شمال غرب، سواحل دریای خزر و دامنه های شمالی البرز رگبار باران، رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.

به گفته وی، طی این مدت برای شرق کشور وزش باد و گرد و خاک خواهیم داشت.

امیدوار اظهار داشت: نیمه شرقی دریای عمان نیز طی 24 ساعت آینده مواج پیش بینی شده و وزش باد و مواج بودن دریا برای 3 روز آینده در خلیج فارس هم ادامه دارد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: برای مناطق غرب و جنوب غرب و با شدت کمتری در شمال غرب نیز تا 3 روز آینده وزش باد و گرد و خاک خواهیم داشت که این شرایط موجب کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

وی افزود: فردا آسمان تهران صاف و در بعد از ظهر همراه با  افزایش ابر و در پاره ای نقاط وزش باد خواهد بود.           

کد مطلب 1641786

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