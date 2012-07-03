به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل ثبت احوال استان همدان گفت: آمار طلاق و ازدواج در استان در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

عبدالله مقصودی فر با بیان اینکه میزان طلاق دو و چهاردهم و آمار ازدواج نیز 9 و چهار دهم درصد در این مدت کاهش داشته است، افزود: تعداد 799 واقعه طلاق در سه ماهه نخست سال در نقاط مختلف استان همدان به ثبت رسیده است.

وی اضافه کرد: همچنین بیشترین طلاق برای مردان در سن 29-24 سالگی و برای زنان در سن 24-20 سالگی ثبت شده است.

مقصودی فر افزود: در سه ماهه نخست سال شش هزار و 616 مورد ازدواج به ثبت رسیده است که بیشترین ازدواج برای مردان در سن 24-20 سالگی و برای زنان 19-15 سالگی ثبت شده است.

وی اظهار داشت: تعداد هفت هزار و 673 واقعه ولادت در این مدت در استان همدان ثبت شده و برای دو هزار و 920 نفر نیز گواهی فوت صادر شده است.

پنج میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز بوستان‌های همدان هزینه شد

معاون خدمات شهری شهرداری همدان گفت: با اختصاص بیش از پنج میلیارد ریال اعتبار فضاهای تفریحی کودکان و ورزش بزرگسالان در بوستان‌های شهر همدان تجهیز شد.

احمد جعفرپور افزود: در سال جاری علاوه بر ایجاد فضای سبز در پارک‌ها تلاش بخش‌هایی از پارک‌های سطح شهر که مختص گذراندن ساعات مفرح برای کودکان و نوجوانان است با استفاده از وسایل بازی جدید، مرغوب و مدرن و استاندارد تجهیز شد.

وی اظهار داشت: این مکان‌ها شامل بوستان‌های شهروند، باهنر، الوند، شکریه، کوی بهشتی، شقایق، باغ ایرانی و پارک مردم است.

وی اضافه کرد: در پارک مدرس نیز لوازم ورزشی در سه مجموعه جداگانه شامل بزرگسالان، کودکان و معلولان نصب شده است.

126 نفر به مرحله استانی مسابقات ملی مهارت در همدان راه یافتند

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای همدان گفت: 126 نفر به مرحله استانی سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت در همدان راه یافتند.

جمشید رحیمی افزود: این تعداد شرکت کننده در 27 رشته مهارتی شامل مکاترونیک، طراحی مهندسی مکانیک، جوشکاری، کاشیکاری دیوار و کف، جواهرسازی، فناوری اتومبیل و کنترل صنعتی نمره حدنصاب ورود به مرحله استانی را کسب کردند.

رحیمی با بیان اینکه از مجموع 126 نفر، 15 نفر زن و 111 نفر مرد هستند،افزود: بیشترین تعداد شرکت کننده مربوط به رشته تاسیسات الکتریکی و بیشترین برگزیده برای ورود به مرحله استانی مربوط به رشته فناوری مد و رباتیک است.

وی عنوانکرد: مرحله استانی سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت در 29 و 30 تیرماه امسال برگزار می شود.

چهار تیم گشت ارشاد در همدان فعال شد

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی همدان از فعالیت چهار گشت های ارشاد محسوس و نامحسوس در همدان خبرداد.

اصغر خرم روی با اشاره به اجرای طرح تشدید ارتقا امنیت اخلاقی و اجتماعی، گفت: در حال حاضر سه تیم محسوس و یک تیم نامحسوس گشت ارشاد در همدان فعال شده است..

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی همدان اضافه کرد: شمار گشت های ارشاد در روزهای شلوغ و پر تردد به هفت تیم محسوس، یک گشت نامحسوس و دو تیم موتور سوار می رسد.

دانش آموز همدانی رتبه اول مسابقات علمی کاربردی کشور را کسب کرد

حسین صاحبی یاوند، دانش آموز همدانی رتبه اول کشوری را در مسابقات علمی و کاربردی کسب کرد.

براساس این گزارش، در مرحله کشوری دوازدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی هنرجویان هنرستان ها و مراکز کاردانش کشور که در تیرماه سال جاری در استان آذربایجان شرقی برگزار شد ، چهار دانش آموز همدانی شرکت کردند.

پس از برگزاری مسابقات "حسین صاحبی یاوند" دانش آموز هنرستان علم و صنعت از آموزش و پرورش ناحیه یک همدان رتبه اول کشوری را در رشته درودگری کسب کرد.