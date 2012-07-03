430 میلیارد تومان تسهیلات به زنجان ابلاغ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در سفر شهرستانی خود به شهرستان ایجرود و دیدار با خانواده های شهدا افزود: مسئولین باید به پرداخت تسهیلات سرعت ببخشند تا کشاورزان بتوانند در زمان مناسب از تسهیلات استفاده کنند.

وی، با بیان اینکه برای پرداختن تسهیلات شرایط سنی وجود ندارد ادامه داد: هیچ محدوده سنی برای پرداخت وام وجود ندارد و مسئولین نباید در این زمینه اعمال سلیقه بکنند.

رئوفی نژاد با اشاره به اینکه دستگاه های دولتی باید در عملکرد خود شفاف سازی کنند، تصریح کرد: گزارش های ارائه شده باید به صورت ارقام و اعداد صورت گیرد و در تمامی کارها مسئولین باید شفاف سازی کنند.

استاندار زنجان، افزود: بدنه کارشناسی بانک کشاورزی به جهت فیزیکی و نرم افزاری باید توسعه پیدا کند تا پاسخگوی مناسب برای طرح های کشاورزی باشد.

رئوفی نژاد با بیان اینکه امسال در بخش کشاورزی نهضت عظیم به وجود آمده است افزود: مسئولین باید در چارچوب قوانین، موانع را از سر راه برداشته و درصدد حل مشکلات کشاورزان و صنعتگران باشند.

وی، با اشاره به اینکه اختلافات موجب تاخیر در راه اندازی پروژه ها می شود، یادآور شد: 160 دستگاه ماشین آلات مورد نیاز به شهرستان ایجرود واگذار می شود.