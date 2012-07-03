پاکستان خریدار خشکبار و مواد پتروشیمی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اقتصادی اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، قزوین و هیئت تجاری اتحادیه اتاق های صنعت و تجارت پیشاور پاکستان در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد.

در این نشست که حسن درویشوند سرکنسول ایران در پیشاور، علیرضا کشاورز رئیس اتاق بازرگانی قزوین، حسن جمشیدی ها رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و جمعی از صنعتگران و تولید کنندگان حضور داشتند زبیر علی گفت: در مدت چهار روزی که در ایران هستیم ودر سفر به اصفهان و خراسان و قزوین با استقبال بسیار خوب و صمیمانه ایرانیها مواجه شدیم و عزم ما برای توسعه مناسبات تجاری بیشتر شده است.

وی افزود: روابط امروز ما نشان می دهد که تلاش های گذشته برای تقویت دوستی ها بی دلیل نبوده و از این پس نیز تقویت خواهد شد.

زبیر علی تصریح کرد: علیرغم مرز مشترک بسیار طولانی بین دو کشور متاسفانه حجم مراودات تجاری اصلا شایسته دوستی های طرفین نیست و امیدواریم با اعزام بیشتر هیئت های اقتصادی و بازرگانی با شناخت بیشتر از توان تولیدی و صنعتی یکدیگر بتوانیم این جایگاه را ارتقاء بخشیم.

رئیس اتحادیه اتاق های صنعت و معدن پیشاور بیان کرد: در شرایط کنونی بخش خصوصی می تواند ظرفیت و تخصص خود را برای گسترش همکاری ها بکار گیرد و ثابت کند که نیازمند افزایش روابط تجاری و تقویت آن هستیم.

زبیر علی یادآورشد: ظرفیت های تجاری و اقتصادی و حتی طبیعی و خدادادی دو طرف قوی و مطلوب است اما گاهی علیرغم امضاء تفاهم نامه و یا قرارداد برخی از آنها اجرایی نمی شود که لازم است موانع این کار برطرف شود.

پاکستان، خریدار فرش، خرما، میوه و خشکبار ایران

این فعال اقتصادی گفت: با بررسی های کارشناسی که بر روی محصولات ایرانی داشته ایم و نیز شناسایی نیازهای خود اعلام می کنیم که برای تبادل کالا و خرید فرش ماشینی، میوه، سیب، کنسانتره میوه، خرما، خشکبار، ماءالشعیر، چای آمادگی کامل داریم که در صورت معرفی تولیدکنندگان ایرانی نسبت به عقد قرار داد اقدام می کنیم.

نائب رئیس اتاق بازرگانی پاکستان یادآورشد: کشورما نیز آمادگی دارد با صادرات کالاهایی مانند گوشت، پنبه، پارچه، سنگ مرمر، پرتقال، نارنگی و برنج نیازهای ایران را تامین کند.

قیمت آهن آلات ایران تعدیل شود

این مسئول پاکستانی در خصوص خرید آهن آلات و فولاد کشورمان هم اظهارداشت: بسیار مایل هستیم تا نسبت به خرید فولاد و آهن آلات از ایران اقدام کنیم اما قیمتهای آن مانند بازار داخلی است و برای تجار پاکستانی به دلیل پرداخت هزینه های ترانزیت، مالیات و گمرک، مقرون به صرفه نیست که در صورت تعدیل و کاهش قیمتها طالب آن هستیم.

وی گفت: برای توسعه مناسبات تجاری باید نرخ کالا به مصرف کننده داخلی و خریدار خارجی متفاوت باشد تا تجارت اقتصادی شود.

زبیرعلی اظهارداشت: برخی اوقات در موقع فصل رسیدن میوه نارنگی در پاکستان مرزهای دو کشور بسته می شود که این کار به تجار دو کشور آسیب می رساند زیرا مانع ورود سیب ایرانی به پاکستان و میوه ما به کشور شما می شود که باید در این زمینه اقدام مناسبی صورت گیرد.

این مسئول با اشاره به مشکلات جابجایی و انتقال ارز هم گفت: با تجارت به صورت تهاتری می توانیم بخشی از مشکلات مربوط به انتقال ارز را جبران کنیم.

ایرانی ها کشتارگاه صنعتی در پیشاور احداث کنند

زبیرعلی بیان کرد: سرمایه گذاران ایرانی در حال حاضر یک کشتارگاه بزرگ در لاهور ساخته اند که در صورت آمادگی سرمایه گذاران استان قزوین نیازمند آن هستیم که مانند این کشتارگاه را در پیشاور و استان خیبر پختونخواه نیز احداث کنیم.

وی گفت: گوشت قرمز و دام پاکستان مرغوب است و شما می توانید به جای گوشتهای برزیلی از کشور ما این محصول را وارد کنید و داروهای ارزان پاکستان نیز می تواند نیاز شما را در این بخش تامین کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی پاکستان از تجار و رئیس اتاق بازرگانی قزوین به صورت رسمی دعوت کرد تا با سفر به ایالت

خیبرپختونخواه با توانمندی و نیازهای این منطقه آشنا شوند.

هیئت تجاری پاکستانی عصر امروز از کارخانه می دیسک، بزرگترین تولیدکنده CD و DVD خاور میانه در تاکستان بازدید کرد.