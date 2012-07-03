152 دفتر ICT روستایی در خراسان شمالی فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه تاجیک ظهر سه شنبه در نشست با بخشداران خراسان شمالی افزود: در حال حاضر 152 روستای خراسان شمالی دارای دفتر ICT روستایی هستند.

وی با بیان اینکه دفاتر ICT سبب گسترش ارتباطات و استفاده از فناوری اطلاعات در روستاها می‌شود اظهار داشت: در این دفاتر تمامی خدمات پستی و بانکی از قبیل دریافت یارانه‌ها، پرداخت قبوض و ... انجام می‌شود.

تاجیک کاهش رفت و آمد غیرضروری روستاییان به شهرها برای انجام امور بانکی را از مهم‌ترین ثمرات راه اندازی دفاتر ICT در روستاها ذکر کرد و افزود: هم اکنون نهادها و دستگاه‌ها می‌توانند خدمات مختلف خود را از طریق این دفاتر به روستاییان ارائه داده و روستاییان نیز با صرف هزینه کمترو با سرعت بیشتر از خدمات ارائه شده بهره‌امند شوند.

وی در ادامه از راه اندازی 98 دفتر ICT جدید در روستاهای استان خبر داد و تصریح کرد: با راه اندازی این دفاتر، تعداد دفاتر ICT روستاهای استان به 250 دفتر افزایش می‌یابد.

این مسئول اضافه کرد: روستاهای مورد نظر برای راه اندازی این دفاتر شناسایی شده و در آینده‌ای نزدیک به این دفاتر مجهز خواهند شد.

وی با اشاره به ارائه تسهیلات مالی در این دفاتر اظهار داشت: تاکنون 15 هزار پرونده برای ارائه تسهیلات مختلف در دفاتر ICT خراسان شمالی تشکیل شده و پرداخت آن‌ها نیز در حال انجام است.

مدیر شعب پست بانک خراسان شمالی همچنین از آمادگی این نهاد برای ارائه خدمات بیمه‌ای به روستاییان استان خبر داد و افزود: مطابق قوانین و دستورالعمل‌های موجود، ارائه خدمات بیمه‌ای در این دفاتر امکان پذیر است.